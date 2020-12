​El Govern estatal aprova la suspensió dels desnonaments, els subministraments i ajudes a l'hostaleria

Si al Congrés dels Diputats es va encunyar en el seu moment el terme de "ple escombra", quan en l'última sessió parlamentària de l'any s'acumulaven les proposicions de llei per ser aprovades, es podria parlar ara que el penúltim Consell de Ministres de l'any s'ha convertit en un "Consell escombra", on totes les mesures debatudes i anunciades en les últimes setmanes, i fins i tot mesos, han vist per fi la llum.

Així, aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat el nou i ampliat decret per a la prohibició dels desnonaments, on s'inclourà també la recuperació de l'anomenat "escut social" per garantir els subministraments bàsics a les persones més vulnerables a través de la prohibició dels talls d'aigua, llum i gas natural.



Però també ha arribat per fi a la taula del Consell de Ministres un paquet d'ajudes al sector hostaler, anunciat des de principis de novembre i que estava paralitzat, la qual cosa ha provocat gran malestar en el sector.

I, a més, finalment, s'ha aprovat el que Pedro Sánchez va qualificar com una autèntica "revolució administrativa", per agilitzar tots els tràmits amb l'Administració en matèria de Llei de Contractes de l'Estat, la Llei de Subvencions i, sobretot, en el que tingui a veure amb l'accés als fons de reconstrucció que arribaran de la Unió Europea.



Les mesures del decret antidesnonaments es van estar perfilant fins a la tarda d'aquest mateix dilluns, per finalment aconseguir un acord entre la seguretat jurídica que es defensava des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i els plantejaments defensats per Unidas Podemos.



El nucli del decret (la prohibició dels desnonaments per a les persones vulnerables sense alternativa habitacional, esdevingui la seva situació de les conseqüències de la pandèmia del coronavirus o no) va ser pactat ja per la Vicepresidència de Drets Socials i el ministeri dirigit per José Luis Ábalos en la primera reunió entre totes dues parts.

Les claus del decret antidesnonaments

No obstant això, els ministeris de Justícia i Economia van irrompre en les negociacions per demanar que es compensés des de l'Estat als grans tenidors d'habitatge (en la seva majoria bancs i fons voltor) que es vegin perjudicats per la paralització d'un desnonament. Finalment, els de Pablo Iglesias van assumir aquest precepte perquè les mesures tiressin endavant, però els grans tenidors d'habitatge només rebran diners de les arques públiques si poden demostrar que la paralització del desnonament els ha causat un perjudici econòmic, per la qual cosa no podran tenir l'habitatge inutilitzat ni fora del mercat.



El decret suspèn durant l'estat d'alarma els desnonaments sense alternativa habitacional de famílies vulnerables amb motiu d'impagament del lloguer. També se suspenen els desnonaments de les famílies vulnerables amb menors i dependents, i víctimes de violències masclistes, que resideixin en habitatges de grans forquilles, encara que no tinguin títol habilitant.



En tots els casos, les comunitats autònomes hauran d'oferir una alternativa habitacional que sigui un habitatge digne abans de la fi de la suspensió. La situació de vulnerabilitat de les famílies objecte de desnonament serà declarada pels serveis socials de les autonomies; a partir dels tres mesos de l'emissió de l'informe de vulnerabilitat, si no s'hagués facilitat una alternativa habitacional, es compensarà als arrendadors des del moment en el qual s'acordés la suspensió. Això, en el cas de grans tenidors, només s'aplicarà si l'habitatge es trobava en venda o arrendament abans de l'entrada de l'immoble, i aquests poden justificar perjudici econòmic. Si no, no rebran cap compensació.

La prohibició dels desnonaments i dels talls de subministraments s'aplicaran fins al final de l'estat d'alarma (9 de maig)

Respecte als subministraments, el mateix decret de desnonaments inclou la prohibició del tall de llum, aigua i calefacció a les persones més vulnerables, recuperant així l'"escut social" que va decaure el 30 de setembre. Totes dues mesures seran aplicables fins al final de l'estat d'alarma, és a dir, fins al pròxim 9 de maig.

També el Consell de Ministres ha aprovat, per fi, mesures de suport al sector de l'hostaleria i la restauració. Anunciades des de principis de novembre, el Ministeri d'Indústria per fi ha articulat un pla de suport a aquest sector, especialment castigat per la pandèmia.



Durant la primera onada de la pandèmia l'Executiu va prohibir els desnonaments i els talls de subministraments, no obstant això, encara que la prohibició dels desnonaments es va ampliar fins al 31 de gener de 2021 (abans de l'acord d'aquest dilluns que el prorroga fins a maig i que amplia els supòsits), a finals de juny va decaure la prohibició relativa als subministraments. Unidas Podemos va plantejar la seva recuperació al setembre, però no ha estat fins a desembre, després de diverses setmanes de negociació amb el Ministeri de Transició Ecològica, quan s'ha donat llum verda a recuperar la garantia dels subministraments bàsics.



En aquest sentit, es prohibeixen durant l'estat d'alarma els talls de subministraments de llum, aigua i gas natural per a consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d'exclusió social. La prohibició no només serà aplicable per als titulars de contractes dels subministraments, sinó també per a aquelles persones que no puguin acreditar-ho però que reuneixin aquestes condicions, podent acreditar aquesta circumstància per mitjà dels serveis socials o els mediadors socials.



En línies generals, el pla que ha aprovat el Consell de Ministres no contempla ajudes directes, però sí reduccions en el preu dels lloguers, a més d'ampliar el termini per al pagament d'algunes taxes. No obstant això, alguns detalls d'aquesta normativa també s'estaven perfilant encara aquest dilluns.

El gran canvi a l'Administració

I, finalment, el Govern espanyol ha tirat endavant una de les mesures més importants d'enguany, que modificarà la Llei de Contractes de l'Estat, la Llei de Subvencions i, sobretot, regularà com es podrà accedir als fons europeus emmarcats en el Pla de Reconstrucció.



Aquesta llei reduirà burocràcia i terminis, simplificarà els processos i canviarà en gran manera les relacions entre l'Administració amb empreses i ciutadans. Però, sobretot, vol facilitar l'accés als fons europeus i que no es quedin sense executar.



Amb aquest important paquet de mesures, que no ha estat fàcil d'acordar i s'ha estat negociant entre els dos partits que sustenten a l'Executiu fins al mateix dilluns, el Govern estatal dona pràcticament per conclòs l'any mancant l'últim Consell de Ministres del 29 de desembre, on habitualment el president del Govern espanyol sol comparèixer per fer un balanç anual.