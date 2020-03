El Govern estatal aprovarà aquest dimarts suspendre els desnonaments fins a sis mesos després d'aixecar l'estat d'alarma

El Govern espanyol preveu aprovar aquest dimarts la suspensió dels desnonaments per a les llars vulnerables sense alternativa habitacional fins a sis mesos després d'expirar la declaració de l'estat d'alarma, decretat el 15 de març per lluitar contra l'emergència del coronavirus, i prorrogat posteriorment fins a l'11 d'abril. L'Executiu de coalició ha acordat que el Consell de Ministres ordinari d'aquest dimarts doni llum verda a aquesta mesura, tal com ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar Públic per fonts d'Unidas Podemos al Govern.



Està previst que el reial decret llei referent a això permeti que tots els inquilins que entrin "en zona de vulnerabilitat" s'acullin a microcrèdits -"sense interessos ni comissions"-, que podran tornar en un termini de sis anys, prorrogable a quatre més. I, per a les llars que "no puguin afrontar el pagament dels microcrèdits", hi haurà ajudes directes de l'Estat "per saldar el seu deute amb l'ICO". Els ajuts podran arribar fins a un import màxim de 900 euros al mes, per cobrir "fins al 100% del principal i interessos el préstec subscrit", i de 200 euros mensuals per fer front al pagament de la comunitat, manteniment i fins al 100% dels subministraments bàsics.



Podran acollir-se a aquests microcrèdits totes les persones a l'atur, les afectades per ERTO o reduccions de jornada, així com els autònoms que no superin el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), "incrementat per fills i dependents a càrrec".

De fet, les fonts citades presumeixen de que el concepte per accedir a aquests préstecs serà menys restrictiu que l'utilitzat per definir una "llar vulnerable", necessari per reclamar la moratòria d'hipoteca durant la crisi de la Covid-19. Referent a això, Unidas Podemos advocava per una suspensió directa del pagament de lloguers per als més vulnerables, mentre que el sector de l'Executiu representat per la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, rebutjava aquesta mesura. Finalment, no hi haurà moratòria o suspensió del pagament dels lloguers com a tal, almenys de moment.



També s'ha acordat que el decret imposi la "pròrroga extaordinaria" de sis mesos per a tots els contractes d'arrendament d'habitatge habitual, comptant amb els que no estan catalogats entre els més vulnerables.

Distinció entre petits propietaris i grans tenidors

D'altra banda, l'Executiu preveu distingir entre els petits propietaris i els grans tenidors d'habitatge. En el cas dels grans forquilles d'habitatge, els inquilins es beneficiaran "o bé d'una quitança del deute del 50%", o d'una "reestructuració" d'aquest deute en un termini d'entre 2 i 3 anys, encara per tancar. L'import d'aquesta quitança anirà a compte dels grans tenidors d'habitatge. "Sempre es poden acollir a les línies de crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO)", recorden les citades fonts.



Al seu torn, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, José Luís Ábalos, ha negat aquest dilluns que estigui previst permetre condonacions de pagaments en el marc d'aquesta norma. En una compareixença des del palau de la Moncloa, Ábalos ha demanat esperar a dimarts per conèixer els detalls de l'reial decret llei.

Satisfacció Unidas Podemos

D'altra banda, des de la formació de Pablo Iglesias mostren la seva "satisfacció" amb les mesures compromeses, i afirmen que han aconseguit millorar "la proposta inicial, en clau de major justícia social". Destaquen la diferència entre els petits i els grans tendiors d'habitatge, que assumiran "part de l'impacte de la mesura", o la "molt àmplia definició" dels supòsits de vulnerabilitat.



Celebren també la prohibició de desnonaments per impagament de lloguer, i que el decret contempli que l'Estat hagi de fer-se càrrec dels llogaters que "no puguin fer front a la devolució dels ajuts per al pagament del lloguer". "A la pràctica derivarà en una exempció de l'pagament per a milers de llars", sostenen.