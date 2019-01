El Govern estudia endarrerir l'aprovació del decret VTC en una jornada marcada per les protestes

El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha obert aquest dilluns la porta a endarrerir l'aprovació del decret que prepara l'Executiu autonòmic per regular els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), però ha demanat a taxistes i a empreses VTC negociar "sense xantatges". La jornada de dilluns ha estat marcada per les accions de protesta contra el decret, tant d'uns com dels altres, amb el bloqueig de diverses vies importants de Barcelona. En una roda de premsa després de reunir-se amb representants del sector VTC, que agrupa companyies com Uber o Cabify, Calvet ha reconegut que les posicions entre una i altra banda semblen "fins i tot irreconciliables".



Calvet es plantejava divendres passat aprovar el decret aproximadament d'aquí a un mes, però atesa l'actual situació, amb la vaga indefinida dels taxistes i les protestes dels VTC, ha admès que "és possible que el calendari quedi afectat". El conseller no ha donat pistes sobre la proposta que farà als taxistes en la reunió que mantindrà amb ells aquest dimarts, però ha insistit que allargar la precontractació dels VTC més enllà dels 15 minuts plantejats per la Generalitat es competència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En aquest sentit, Calvet, tal com ja va fer el cap de setmana, ha instat l'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau, que "assumeixi les seves responsabilitats i no s'amagui darrere la Generalitat". Colau ha demanat que per demanar un VTC calgui un mínim "una hora" d'antel·lació, per tal que existeixi una "diferència real" entre aquest servei i el de taxi. Colau ha definit com a "provocació" la proposta de Calvet, a qui ha titllat d'"irresponsable" per voler aprovar un decret en què s'exigiria un mínim de 15 minuts per fer la precontractació d'un Uber o un Cabify.

Jornada de protestes



La quarta jornada de vaga del sector del taxi és la que ha tingut, de moment, les majors mobilitzacions. I a la protesta, tot i que per raons oposades, també s'hi han sumat conductors de VTC. En concret, uns 2.000 taxistes, vestits amb armilles grogues, s'han manifestat a Barcelona, on han tallat la Ronda Litoral en els dos sentits de la marxa i uns quants han aconseguit saltar un cordó de la Guàrdia Civil i arribar fins als accessos dels ports. Posteriorment, han passat pel Paral·lel, fins a arribar a la plaça Universitat. Prèviament, els taxistes havien fet una breu assemblea a la plaça Catalunya i han protagonitzat una asseguda davant la seu del Departament d'Economia, a la confluència de la Gran Via amb la Rambla de Catalunya. Posteriorment, han intentat arribar al Parlament, però un cordó d'agents dels Mossos d'Esquadra els ho ha impedit.



A la tarda celebraran una nova assemblea i decidiran si tallen l'avinguda Diagonal, on també hi ha hagut mobilitzacions i talls de carrils, en aquest cas per part de conductors dels VTC.