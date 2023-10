El Govern farà tancar la pedrera d'Ullà i obligarà a refer el pla de restauració

El Govern farà tancar la Pedrera d'Ullà (Baix Empordà) i obligarà la promotora a refer el pla de restauració per adaptar-lo a les condicions actuals de la zona. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja ha comunicat l'extinció de la concessió minera a les empreses titular i arrendatària. I ha informat els alcaldes d'Ullà i Torroella de Montgrí, municipis on s'ubiquen els terrenys on hi ha les instal·lacions de l'extractiva i el dipòsit de runes que té associat.

La Generalitat argumenta que es trobava inactiva des de l'any 2013, per decisió de l'empresa explotadora, mentre que la normativa estableix que la concessió s'extingeix al cap de dos anys sense activitat. Tot i això, l'explotació va intentar reprendre l'activitat el mes de juny. Acció Climàtica hi va fer una inspecció i es va trobar que s'hi estaven fent treballs de desbrossada, neteja i moviment de terres.

Els treballs es van aturar a través d'un requeriment fins a final de juliol per la protecció de l'avifauna, i la Generalitat va posposar qualsevol voladura fins passat l'estiu. L'estudi posterior va determinar que l'activitat era incompatible per l'alt impacte que generava a la flora i fauna del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. A més, hi viuen dues espècies en perill d'extinció, l'àliga cuabarrada i el turó.

El futur de la pedrera

A partir d'ara, l'empresa titular de l'activitat haurà de revisar el seu pla de restauració. Fins al moment s'havia plantejat aportar runes com a pla de restauració paisatgístic, força orientat a la generació d'ingressos per la recepció i tractament de runes, amb uns possibles impactes durant l'execució molt més intensos i greus sobre l'espai protegit que la pretesa millora de la integració paisatgística.

Acció Climàtica s'està plantejant la conveniència de modificar el projecte de restauració per adequar-lo a l'estat de conservació actual de l'espai. Es podrien preveure accions com la creació de punts d'aigua, l'eliminació de plantes exòtiques invasores o d'altres que permetin potenciar les funcions biològiques i de paisatge de l'espai. De forma paral·lela, l'Ajuntament d'Ullà s'ha compromès a regular l'activitat de matxuca de pedres que l'empresa té autoritzada a través d'una llicència municipal.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha explicat que l'empresa concessionària pot recórrer contra la decisió, però que el Govern està convençut que la decisió s'ha pres amb totes les garanties legals. "La Direcció General de Mines ho ha fet segura que l'activitat es pot aturar", ha afegit. D'altra banda, els alcaldes d'Ullà i de Torroella de Montgrí han celebrat la decisió.

Activitat molt abans del parc natural

L'activitat del Mas Blanc (nom oficial) va començar el 1977, molt abans de la declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter l'any 2010. Al llarg d'aquests anys, hi ha hagut múltiples canvis en la titularitat de l'explotació, però sempre s'ha fet amb autorització i d'acord amb la llei, destaca el Govern.