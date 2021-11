El Govern forçarà una negociació exprés amb la CUP pels pressupostos comandada per Aragonès des d'aquesta mateixa tarda

El Govern ha instat la CUP a no bloquejar la tramitació dels pressupostos per a 2022 després que els anticapitalistes hagin anunciat que interposaran una esmena a la totalitat als comptes. Després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu, Patrícia Plaja, ha demanat als anticapitalistes que no presentin l’esmena perquè encara "hi ha temps" per seguir negociant uns comptes que porten "el seu segell" i que el Govern prioritza aprovar amb la majoria de la investidura.

"Catalunya tindrà pressupostos i encara som a temps que s'aprovin amb la CUP"

Aquesta tarda el president Pere Aragonès i el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, es reuniran amb la formació per conèixer en profunditat la seva postura, coneguda pocs minuts abans de la roda de premsa, i forçar una negociació exprés per reconduir la seva posició. En aquests moments està en marxa una reunió entre el mateix Aragonès, el vicepresident Jordi Puigneró i membres dels grups de JxCat i ERC per abordar la posició comuna respecte la decisió de la CUP.



Plaja ha explicat que els pressupostos contemplen les posicions de la CUP ja que han estat elaborats després de nombroses trobades conjuntes que han servit per traslladar les seves propostes. "Catalunya tindrà pressupostos i encara som a temps que s'aprovin amb la CUP", ha afirmat. Plaja ha reiterat que encara hi ha marge perquè la formació rectifiqui i no presenti l’esmena, tot i que ha repetit que hi haurà pressupostos, que el Govern vol que entrin en vigor l'1 de gener. Segons han anunciat els anticapitalistes, inicialment es registrarà l'esmena a la totalitat, però aquesta es pot retirar fins el proper dilluns, el dia que es votarà al Parlament la tramitació dels comptes.



El Govern per ara segueix descartant pactar amb formacions alternatives com el PSC o els Comuns ja que prioritza aprovar-los amb la majoria de la investidura. La portaveu ha dit que el Govern "es mantindrà" defensant uns comptes que consideren "els més expansius de la història", amb tres de cada quatre euros dedicats a la despesa social. "Hi ha uns objectius de transformació social comuns i compartits, però sense pressupostos no hi ha transformació", ha conclòs.