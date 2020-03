El Govern de la Generalitat eleva a fase d'alerta la crisi pel coronavirus

La Generalitat augmenta el nivell de prevenció de la fase de contenció a la fase d'alerta per aturar el contagi del coronavirus. El president del Govern, Quim Torra, ha presentat les noves mesures: la suspensió de les activitats, públiques o privades, de més de 1.000 persones, i la celebració d'esdeveniments esportius professionals i no professionals a porta tancada, amb excepció dels menors d'edat, que podran anar acompanyats dels seus tutors.

A més, el Govern també limita les concentracions de menys de 1.000 persones a actes on es cobreixi només un terç de l'aforament de l'espai. És a dir, que dues parts de les sales o els espais on les persones es reuneixin estiguin buides. Aquestes mesures, que fins ara havien impactat en el món de l'esport, també impactaran en tota mena d'espectacles públics, religiosos i en la cultura: sales de concerts, teatres, cines, celebracions veïnals... Les restriccions entren en vigor aquest dijous i estaran en vigor durant 15 dies, un període que podrà ser prorrogat.

El president ha comparegut amb el conseller d'Interior, Miquel buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, després de la reunió del Govern amb el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc. Vergés ha insistit que estan treballant en la contenció del virus i que, en aquests moments, tenen la transmissió "molt controlada": "És moment de fer preventivament passes endavant".



Pel que fa a l'administració pública, durant les pròximes hores s'enviarà una instrucció específica amb més mesures que arribaran a totes les institucions afectades. Vergés ha insistit en la necessitat "d'intensificar la higiene" i ha apel·lat a la corresponsabilitat de la ciutadania per pal·liar el contagi: "Si som capaços de complir les recomanacions, tindrem la capacitat de mantenir aquest control". Les mesures anunciades per la Generalitat ja estan activades a altres zones de l'Estat.

A Catalunya, ja hi ha afectades 125 persones i han mort tres persones. Torra ha volgut insistir que el Covid-19 està controlat a Catalunya, ja que es coneixen tots els focus de contagi. Tot i això, la voluntat de la Generalitat és de preparar-se per escenaris més complexos.



A més, Torra ha explicat que ha donat instruccions a l'equip econòmic del Govern per dissenyar un pla econòmic per combatre els efectes econòmics que pugui tenir la crisi pel coronavirus: "Prendrem totes les mesures necessàries i imprescindibles per disposar dels recursos i finançar les polítiques extraordinàries". A més, també es destinarà una partida extraordinària per reforçar el sistema de salut.



El president també ha fet una breu menció a la celebració de la taula de diàleg en mig de la crisi per Covid-19. Assegura que, tal com hauran de fer empreses i administracions, es pot celebrar la reunió per videoconferència. De fet, el president espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà aquest dissabte una reunió telemàtica amb tots els presidents autonòmics per abordar la crisi pel coronavirus.