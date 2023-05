El Govern guardona l'economista nord-americà Joseph Stiglitz amb el Premi Internacional Catalunya

L'economista nord-americà Joseph E. Stiglitz ha estat guardonat amb el XXXV Premi Internacional Catalunya. L'anunci l'ha fet aquest dijous a la tarda el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destacant el seu "pragmatisme econòmic transformador". "Ens ensenya com des de l'economia és possible construir un món més just, més pròsper, més verd, més feminista i, per tant, més lliure", ha defensat.



El cap de l'executiu considera Stiglitz "un economista de referència a nivell global". Especialment, "per a tots aquells que creiem que la política econòmica s'ha d'orientar cap a la dignitat de les persones i al benestar col·lectiu en la construcció d'un món més just i més lliure", ha dit.

Stiglitz considera que "les desigualtats no són inevitables, sinó que són una elecció" i "com l'economia avança millor si hi ha igualtat d'oportunitats", segons Aragonès. "I de com les desigualtats econòmiques acaben provocant desigualtats polítiques amb el deteriorament de la democràcia que això comporta", ha insistit.

El Premi Internacional Catalunya s'atorga anualment a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar els valors culturals, científics o humans. Institucions de tot el món i els membres del jurat poden presentar candidatures, d'acord amb les bases que es publiquen cada any amb la convocatòria del guardó.

L'acte de lliurament es farà el 22 de juny, en una cerimònia presidida pel president Aragonès, que es farà al Palau de la Generalitat. El Premi Internacional Catalunya està dotat amb 80.000 euros i l'escultura La clau i la lletra d'Antoni Tàpies.

Referent d'una economia més ètica

La presidenta delegada del jurat del Premi, Mary Ann Newman, ha defensat la seva decisió dient que el guardonat "ha articulat una visió de l'economia, en tots els seus aspectes, que l'ha convertit en un referent mundial d'una economia més ètica, centrada en el Sud global, en la lluita contra la desigualtat, i en la sostenibilitat".

L'acta del jurat també ha valorat que Stiglitz "ha excel·lit sempre, arribant al pinacle del Premi Nobel d'Economia l'any 2001". I que des de llavors ha desenvolupat una segona etapa "com a articulador d'una visió de l'economia global més compromesa amb la lluita contra la desigualtat, amb la sostenibilitat i amb el Sud global". "Un economista brillant, independent de qualsevol servitud economicista o empresarial i d'una integritat exemplar", conclou el jurat.

Joseph Stiglitz

El guardonat va néixer el 1943 a Gary, Indiana, als Estats Units. Entre 1993 i 1995, durant l'administració del president Bill Clinton, va ser membre del Consell d'Assessors Econòmics (CEA) dels Estats Units, un òrgan que va presidir de 1995 a 1997, any que va esdevenir economista en cap i vicepresident sènior del Banc Mundial, fins al 2000. Des de la crisi de 2008, ha tingut un paper important en la creació de l'Institut de Nou Pensament Econòmic.

Entre els reconeixements, el Time el va nomenar una de les 100 persones més influents del món, l'any 2011. Ha estat investit doctor honoris causa a més de 40 universitats arreu del món, i ha estat condecorat per diversos governs, entre d'altres amb la Legió d'Honor francesa.