El Govern i el 3Cat llencen una plataforma conjunta de continguts educatius en català

El Departament d'Educació i el 3Cat han formalitzat aquest dilluns l'acord per impulsar una plataforma de continguts educatius en català adreçada a docents, famílies i alumnes. Estarà disponible a partir del proper mes de maig i oferirà, en un primer moment, més d'un centenar de vídeos i altres materials audiovisuals dissenyats segons el currículum de cada etapa educativa.

Es tracta d'una proposta que vol "cobrir la manca generalitzada d'oferta" d'aquest tipus de continguts i que, en paraules de la consellera d'Educació, Anna Simó, vol esdevenir una "eina fonamental" tant pels centres educatius i docents com per les famílies i alumnes. La idea és que el material es pugui utilitzar a les aules com una eina d'aprenentatge, però també com a material d'estudi, de repàs o "com una finestra de curiositat".

Segons ha explicat la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ambdues parts treballen ja conjuntament en la creació de continguts audiovisuals educatius, procés en què també s'ha implicat els centres educatius i els docents a través de la Junta Central de Direccions per tal d'identificar les "necessitats" en la producció de nous continguts.

Diferents àrees de coneixement

Així, en una primera fase, la idea és oferir un centenar de vídeos de nova producció de curta durada –entre tres i cinc minuts- sobre àrees de coneixement com les matemàtiques, la història de Catalunya, el canvi climàtic o grans artistes universals. L'acord signat avui entre 3Cat i el Govern també preveu fer ús dels continguts educatius ja existents a l'entorn SX3 i 3Cat. També es crearan dos podcasts educatius, un dissenyat per abordar "les emocions" i un altre sobre els "365 perquès", per tal de "donar resposta a les curiositats" dels més petits.

Es tracta de la primera plataforma de continguts educatius d'aquest tipus a l'Estat

Romà ha detallat que tots els continguts s'organitzaran en una plataforma única per àmbits temàtics i per etapa educativa, i amb accés gratuït i universal en format web, app i smartTV. Així mateix, també estaran disponibles a les plataformes Youtube i Spotify, amb l'objectiu de "facilitar" l'accés als alumnes i famílies.

Segons Romà, es tracta de la primera plataforma de continguts educatius d'aquest tipus a l'Estat i, en aquest sentit, ha apuntat que segueix l'exemple d'altres plataformes exitents a escala internacional, com ara Lumni a França, Rai Scuola a Itàlia o BBC Bitesize al Regne Unit.

Simó ha assenyalat que la plataforma, dotada amb un pressupost d'un milió i mig d'euros, és una "aposta de país" que ha de servir, més enllà de millorar els processos d'aprenentatge, per reforçar el català a les aules i també dins les famílies. "És una gran oportunitat per la llengua i la igualtat d'oportunitats de l'alumnat", ha conclòs.