Govern i Open Arms s'enfronten pel desembarcament dels migrants a Balears

La tensió a bord de l'Open Arms és incontrolable després de 18 dies de bloqueig al mar. La tripulació de l'ONG ja ho va advertir el diumenge, quan va assegurar que no podia garantir la seguretat a bord pel nerviosisme dels més de cent migrants rescatats. Diversos d'ells es van llançar a l'aigua ahir en un intent desesperat d'aconseguir nedar fins a la costa de l'illa italiana de Lampedusa, a tot just 800 metres, però la negativa del ministre de l'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, d'obrir els seus ports als migrants ha aconseguit que aquesta tensió surti del vaixell i s'estengui entre la mateixa ONG i el Govern de Pedro Sánchez.



L'Executiu va oferir ahir, després de 17 dies, el port d'Algesires com a lloc de desembarcament per dur a terme el repartiment en l'acolliment dels 107 migrants a bord acordat entre França, Alemanya, Romania, Portugal, Luxemburg i la mateixa Espanya. No obstant això, l'ONG va rebutjar aquesta mesura per la greu situació a bord i el llarg viatge que implicava. Moncloa va oferir llavors la possibilitat de desembarcar als ports de Palma de Mallorca o a Maó, a Menorca, els més pròxims de l'actual posició.



Aquest diumenge, l'ONG insinuava en un comunicat que Espanya i Itàlia havien acordat "proporcionar assistència i refugi segur" als migrants a bord. "Semblen haver arribat a un acord, identificant Mallorca com un port de desembarcament", ha assegurat Open Arms, que considera "completament incomprensible" aquesta decisió donada la proximitat de Lampedusa i les mil milles i tres dies de navegació que tindrien per davant després de gairebé 20 dies paralitzats. "És urgent acabar ja amb l'experiència inhumana i inacceptable que estan vivint les persones que hem rescatat en el mar", sosté l'ONG.



No obstant això, el Govern espanyol s'ha afanyat a desmentir aquest suposat acord amb Itàlia i ha retret a l'Open Arms que, fins al moment, no hagi donat "una resposta clara i directa" sobre quines són les seves necessitats i les del passatge per navegar cap a Espanya "de forma segura".



Fonts de l'Executiu han desmentit "l'existència de cap suposat acord amb Itàlia, al qual al·ludeix de manera confusa la mateixa ONG en el seu comunicat" i han assegurat que "l'única cosa certa és que el Govern ha ofert a l'Open Arms poder dirigir-se al port espanyol que estigui més pròxim en la seva ruta i que l'executiu italià està incomplint la llei en impedir el desembarcament".



"Donada l'emergència humanitària a bord, els ports espanyols es mantindran a la disposició del Open Arms", insisteix Moncloa, que ha recordat que Espanya "és l'únic país disposat a acollir-lo en el marc d'una solució europea, ordenada i solidària", i que el propòsit de l'Executiu ha estat "en tot moment propiciar aquesta solució comuna" i que, "quan pugui produir-se el desembarcament, prosseguirà amb el repartiment dels migrants acordat per sis països de la UE".

Calvo critica que rebutgessin desembarcar a Malta



Però la tensió entre el Govern i l'ONG ha continuat augmentant després que la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, hagi acusat Open Arms d'haver rebutjat un desembarcament a Malta. "Podrien haver entrat a Malta. La solució estava allà i hi vam estar treballant tota l'estona, perquè el Govern de Malta sempre va dir que no es quedava amb els migrants, sinó que es fes el repartiment", ha afirmat Calvo en una entrevista en la Cadena Ser.



En el seu comunicat, Open Arms recorda que, després de les tres operacions de rescat a principis d'agost va sol·licitar amb 163 persones rescatades a bord "un port de desembarcament als estats costaners més pròxims (Itàlia i Malta), com ho exigeix el dret marítim internacional, però que vam rebrre una resposta negativa d'ambdós", explicava l'ONG. El Govern maltès, en tot aquest temps, no s'ha pronunciat públicament sobre la possibilitat que el buc atraqui a les seves costes.



No obstant això, la vicepresidenta també ha insistit que l'Open Arms "no té llicència per rescatar a persones" sinó simplement per "portar queviures i ajuda humanitària" precisament "perquè la situació que es pot crear és aquesta". Aquesta decisió va ser durament criticada per l'ONG i altres organitzacions fa mesos, quan Foment li va denegar la sortida al vaixell des del port de Barcelona.



Mentrestant, la situació a bord del buc humanitari continua sent dramàtica amb nerviosisme i fins i tot enfrontaments entre els migrants, segons ha informat l'ONG, que insisteix en la seva pressió perquè Salvini permeti el desembarcament a Lampedusa després que al Justícia italiana autoritzés el vaixell a endinsar-se en aigües sicilianes per emergència humanitària.