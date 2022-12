El Govern i el PSC pacten la creació de sis grups de treball per negociar els pressupostos 

El Govern i el PSC han acordat la creació de sis grups de treball per negociar els pressupostos. Així ho ha revelat aquest dijous el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, en una entrevista a TV3. El cap de l'oposició, que també ha reclamat desencallar el macroprojecte del Hard Rock al Camp de Tarragona, s'ha mostrat disposat a aprovar els números, però uns números, ha alertat "de negociació, no d'adhesió".



Els sis grups de treball se centraran en els àmbits de salut, infraestructures, transició energètica, drets i educació, indústria i transparència institucional. Illa ha donat per fet que els pressupostos no estaran a punt l'1 de gener del 2023 i n'ha culpat exclusivament el Govern, lamentant que no ha estat fins ara que l'executiu els ha trucat a la porta.



Illa també ha explicat que, per bé que la "voluntat" dels socialistes és arribar a un acord, el seu grup no s'acaba de fiar de l'interlocutor. "Fins ara hem fet quatre reunions i no han servit per generar un clima de confiança", ha confessat. Illa ha rebutjat plantejar un decàleg de mesures i ha demanat negociar els comptes sencers.

Condicions prèvies

Illa ha plantejat unes "condicions prèvies" que el PSC vol que es compleixin en el marc de la negociació des pressupostos. Unes condicions que tenen a veure amb projectes com la modificació puntual del projecte urbanístic del Hard Rock. "Volem, almenys, un horitzó de calendari", ha dit.

Fa unes setmanes, el projecte del macrocomplex d'oci i casinos que es vol construir al costat de Port Aventura va rebre un informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica, que considera que no compleix els criteris mediambientals.



El primer secretari del PSC també ha parlat de l'estat del català, i ha subratllat que després de 12 anys de governs d'ERC i Junts per Catalunya la llengua "ha empitjorat". Per això ha preguntat què s'ha fet per defensar-la, i ha subratllat que "l'actitud de queixar-se sempre no és la més intel·ligent". Per exemple, ha criticat el president del Govern per la queixa que ha fet avui davant l'ONU a l'entorn del tractament que rep el català per part dels Estats on es parla.

Precisament sobre aquesta qüestió, Illa també ha lamentat que el Govern hagi elaborat ara una proposta amb 100 mesures per defensar la llengua que no han estat debatudes ni, per tant, consensuades amb cap formació política.