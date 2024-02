El Govern i el PSC tanquen un acord per als pressupostos, que queden pendents dels Comuns

Les darreres hores les dues parts ja avisaven que l'entesa era "imminent" i, finalment, a primera hora d'aquest dimarts Govern i el PSC han anunciat que han arribat a un acord per als pressupostos del 2024. El pacte es va culminar la nit de dilluns. Entre les dues formacions sumen 66 diputats al Parlament, a dos de la majoria absoluta, de manera que perquè els comptes tirin endavant falta el suport -o almenys l'abstenció- dels Comuns, que en sumen vuit.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, signaran l'acord a les 16 hores al Palau de la Generalitat.

El cap de setmana Illa ja havia assegurat que les negociacions amb ERC per als pressupostos estaven "avançades", i que s'estaven tenint "converses intenses" entre les dues formacions. "Donem per complert el paquet essencial de condicions per als pressupostos de l'any passat", va destacar el líder del PSC, fent esment al conveni entre la Generalitat i el Govern espanyol per ampliar la B-40 entre Terrassa i Castellar del Vallès a través de Sabadell, o el projecte del Hard Rock.

Precisament, el projecte del macrocomplex del joc i oci ha estat el principal escull per arribar a un acord. En la sessió de control al Parlament de la setmana passada, però, Aragonès va argumentar que el Hard Rock té un suport majoritari al Parlament i, per tant, va expressar que no posaria obstacles a la seva tramitació, que ara mateix està encallada pendent de complir les exigències mediambientals. Ara bé, si el PSC exigia avenços en el projecte, els Comuns mantenen que només donaran suport als comptes si el Hard Rock s'abandona.

Els números dels comptes

A l'espera que els comptes del 2024 es presentin al detall, el Govern ja havia avançat que comportarien un increment pressupostari de 2.400 milions més respecte al 2023 –una pujada del 6,3%–, que també suposen un augment substancial de recursos en cultura, indústria, innovació tecnològica, o serveis socials entre molts altres sectors.

A nivell sectorial, Aragonès va anunciar al Parlament que els comptes comptarien amb una inversió de 1.045 milions per lluitar contra la sequera, destinada a infraestructures per produir aigua o a millorar els regs agrícoles, entre d'altres. També creixerà la partida d'Educació, que segons un acord tancat fa setmanes amb els sindicats CCOO i UGT ha de permetre deixar enrere les retallades al sector de fa més d'una dècada.

En Cultura s'arribarà a 1,7% del total de recursos, dues dècimes més que el 2023 i apropant-se a les demandes del sector. A més a més, també hi haurà al voltant de 1.000 milions destinats destinats a investigació, desenvolupament i innovació, així com uns 300 per impulsar la reindustrialització de Catalunya. Habitatge, sanitat i serveis socials també tindran increments significatius.