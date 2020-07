El Govern impulsarà un pla de reactivació econòmica i protecció social de més de 31.000 milions fins el 2032

El Govern impulsarà un pla de reactivació econòmica i protecció social que calcula necessitarà de 31.765 milions per prendre mesures previstes fins el 2032, amb els objectius de mantenir el teixit productiu i els llocs de treball, així com "reorientar" els sectors estratègics en l'economia catalana per adaptar-se a "l'economia post-Covid". Ho ha explicat el president de la Generalitat, Quim Torra, amb el vicepresident, Pere Aragonès, després de la reunió de Govern. Uns 2.760 milions s'invertiran durant el 2020 per tirar endavant "actuacions immediates".

El pla vol ser "un full de ruta per protegir el futur dels ciutadans" davant de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. Aragonès ha destacat que el pla pretén que "la sortida de la crisi sigui transformadora" i contribueixi a "donar forma a un nou model productiu": "No podem sortir de la crisi com ho vam fer el 2008, baixant salaris", ha afirmat.

"No podem sortir de la crisi com ho vam fer el 2008, baixant salaris", ha afirmat Aragonès

Torra ha assenyalat que es tracta d'un "pla obert" i ha demanat "un consens de país ampli" perquè no sigui un projecte del Govern sinó del conjunt del territori. El pla està organitzat en cinc eixos i 145 mesures agrupades en 20 projectes tractors. El primer, dedicat a "l'economia de la vida", s'orienta als sectors de les cures, l'alimentació, la cultura, la sanitat i l'educació, entre d'altres, i s'hi destinaran 5.000 milions d'euros. Alguns dels projectes que contempla són la transformació del sector agroalimentari i el reforç al sector de la biotecnologia i biomedicina, així com a l'audiovisual i al residencial.

El segon eix s'orienta a la digitalització, tant de l'economia com de la societat, i inclou un pla d'educació digital per reforçar aquestes competències durant l'etapa educativa, a més de la digitalització dels sectors productius. La transició ecològica és el tercer eix, que vol incidir en l'acceleració de mesures per aconseguir els objectius de l'European Green Deal. Això inclou la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i la protecció dels entorns naturals, entre d'altres. D'altra banda, segons Aragonès, Catalunya vol ser "líder" en la generació d'energia renovable. També s'impulsarà l'automoció i la mobilitat sostenible. Aquest és l'eix amb una major dotació econòmica, amb prop de 16.000 milions d'euros. El quart eix, dedicat a "la societat del coneixement", vol incidir en les universitats i el sistema de recerca i innovació. Per últim, el cinquè eix és transversal i s'utilitzarà per incorporar la perspectiva de gènere, la internacionalització i el finançament a la resta de punts.

Catalunya, "preparada" pel fons de reactivació europeu

Aragonès ha explicat que la dotació del pla prové de la "repriorització del pressupost" que estan duent a terme tots els Departaments degut a la pandèmia, així com el Fons Covid del Govern espanyol i el fons de reactivació de la Unió Europea (UE), aprovat aquest dilluns. El vicepresident ha qualificat l'acord de la UE de "molt bona notícia" i "pas endavant històric" perquè, segons ha dit, "és la primera vegada que la Comissió Europea s'endeuta per finançar projectes implementats des del territori", i ha destacat que "Catalunya està preparada" per fer-ho.