El Govern inicia els tràmits per comprar per 120 milions els terrenys de La Caixa on s'hi projecta l'antic BCN World

Després d’anys d’ajornaments i plens d’incerteses, el Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dimarts un pas que pot ser decisiu perquè el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou es materialitzi. En concret, l’Executiu autonòmic ha anunciat que ha autoritzat a l’Incasòl (l’Institut Català del Sòl) perquè iniciï el procés de compra dels terrenys on s’ha d’ubicar el complex, antigament conegut com a BCN World. Els terrenys són propietat de La Caixa i l’administració pública els adquiriria per un import de 120 milions. El mateix dia que es tanqui l’operació, però, seran traspassats pel mateix import a Hard Rock. Si més no, així s’hi va comprometre la setmana passada per escrit la multinacional estatunidenca.



En concret, la companyia ha signat adquirir els terrenys "no més tard" del 5 de maig. Segons ha anunciat la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, es tracta d’una operació "en unitat d’acte", és a dir, que si no s’acabés produint la venda a Hard Rock tampoc hi hauria la compra prèvia a La Caixa. Budó ha afegit que així es garanteix que el tràmit "no suposarà cap cost econòmic per al Govern". Precisament aquesta setmana vencia la pròrroga de tres mesos per oficialitzar la compravenda dels terrenys. D’aquesta manera, l’operació s’endarrereix algunes setmanes més.



El projecte, que des del primer moment ha comptat amb l’oposició de la plataforma Aturem BCN World, ha patit nombroses modificacions des que va anunciar-se a so de bombo i platerets el 2012. Més enllà de canviar els promotors -inicialment era una iniciativa de Veremonte, una societat de l’especulador immobiliari Enrique Bañuelos-, el complex s’ha empetitit.

El 2017, per exemple, l’aleshores vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, va assegurar que "enterraven el BCN World" per donar pas a un CRT que tindria un 25% menys de superfície i que en aquell moment passava de sis a dos casinos, que posteriorment es reduiria a un. En tot cas, el casino projectat seguiria sent en l’actualitat el més gran d’Europa: 1.200 màquines escurabutxaques i un total de 100 taules de joc, una xifra que multiplica per sis la del Casino de Barcelona, el més gran de l’Estat i que compta amb 200 màquines de joc.