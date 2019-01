El Govern inicia el tràmit per recuperar quatre de les lleis suspeses pel TC

El primer consell executiu de la Generalitat de l'any ha servit perquè el Govern de Torra hagi anunciat que iniciarà la tramitació d'una normativa a través de la qual pretén recuperar quatre de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). En concret, segons ha avançat la portaveu i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, la recuperació es farà a través d'una única llei que inclogui "alternatives legals" per recuperar els articles suspesos de les lleis d'igualtat efectiva entre homes i dones, canvi climàtic, associacions de consumidors de cànnabis i de l'Agència Catalana de Protecció Social.



Tot i la rebaixa de la tensió entre els governs de l'Estat i de Catalunya respecte a l'etapa de la presidència del PP, de moment l'executiu de Pedro Sánchez només ha retirat dos dels recursos contra normatives de la Generalitat, els que havia presentat en l'època de Rajoy contra la Llei d'accés universal a la sanitat i, parcialment, contra la d'emergència habitacional. Per tant, encara en queden una catorzena de suspeses pel Constitucional, prèvia presentació d'un recurs per part de l'executiu espanyol. Amb la normativa anunciada aquesta dimarts, la Generalitat espera reduir la xifra a deu, mentre que d'altres les vol recuperar via pressupostos -sempre i quan s'aprovin, qüestió ara mateix no gens clara- i la resta es faria per "altres camins", en paraules d'Artadi. La recuperació de les lleis suspeses és un dels compromisos del Govern de Torra, reforçat també amb l'aprovació d'una moció al Parlament avalada pels grups independentistes.

La previsió de la Generalitat és que el procés per aprovar la nova normativa s'allargui uns sis mesos i la previsió és començar a treballar al Parlament amb els grups que van donar suport als textos suspesos. La normativa més antiga és la d'igualtat efectiva entre homes i dones, que el Parlament va aprovar per unanimitat el juliol de 2015, si bé els diputats de PP, Unió i Cs van votar en contra d'alguns punts. La Llei d'associacions de consumidors de cànnabis data de juny de 2017 i va comptar amb el suport de tots els grups de la cambra amb l'única excepció del PP. Un mes després, va rebre el vistiplau la Llei catalana del canvi climàtic, que va rebre els vots favorables de tots els partits excepte, un cop més, el PP, que va abstenir-se. Finalment, la Llei de l'Agència Catalana de Protecció Social va aprovar-se al setembre de 2017, amb el suport de Junts pel Sí i la CUP i l'oposició de la resta de grups.



Amb la nova normativa, Artadi ha explicat que es vol adaptar el "redactat" dels articles tombats a les sentències del TC per tal que tinguin el mateix efecte inicial, si bé hi haurà alguns matisos. Per exemple, sobre la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, la Generalitat acata no reglamentar el que passi al sector privat i centrarà la recuperació en el sector públic, mentre que s'intentarà fixar criteris als privats a través de la contractació pública. Sobre el canvi climàtic, segons Artadi el TC deixa "escletxes" que haurien de permetre fer efectiva la prohibició del fracking, mentre que l'agència catalana de protecció social només hi ha suspesos alguns articles, entre els que parla de gestionar recursos «a futur» i, per tant, no afecta actualment la Generalitat.

La consellera ha explicat que la suspensió de les normatives ha impedit que siguin efectius temes com l'obligació d'incloure als plans d'igualtat de les empreses la racionalització d'horaris per conciliar la vida personal i familiar; la representació paritària d'homes i dones en els òrgans de negociació col·lectiva, o la no concessió de permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli mitjançant el fracking.