El Govern limita l'aforament de la restauració al 50% a Girona i Salt per frenar els contagis

El Procicat ha aprovat aquest dilluns a la tarda un conjunt de restriccions centrades a Girona i Salt per tal de reduir el nombre de contagis que hi ha en els dos municipis. Les restriccions se centren sobretot en l'àmbit de l'hostaleria, on limita al 50% l'aforament de bars i restaurants tan a l'interior dels locals com a les terrasses i elimina el consum en les barres. A més, les cerimònies com ara enterraments o casaments també quedaran limitades al 33% de l'aforament dels recintes.



Els dos municipis registren un risc de rebrot i una taxa de transmissió de l'epidèmia molt superior a la mitjana catalana. A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 93 punts en 24 hores i ara és de 384,39, per sobre del de la setmana del 28 d'agost, que va ser de 254,30. Està clarament per sobre del 195,22 que registra la regió sanitària de Girona o el 163,51 de la mitjana catalana. La velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,31, per sobre del 0,97 de Catalunya i de l'1,16 de la regió sanitària. Pel que fa a Salt, el risc de rebrot és el més alt del Principat, amb 776,16, tot i que baixa 75 punts, mentre que la taxa de transmissió se situa en 1,19.

Amb aquesta situació, el Departament de Salut han demanat a tota la ciutadania que eviti al màxim quedar amb gent que no forma part del seu nucli de convivència i redueixi la vida social. Les mesures s'allargaran per un període de 15 dies com a mínim.



A tot Catalunya, el darrer balanç de Salut ofereix 376 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i sis nous morts més i baixen tant el risc de rebrot com la taxa de transmissió, si bé han augmentat en 55 les persones hospitalitzades amb la malaltia.

Detectats quatre casos de reinfecció

Almenys quatre persones s'han contagiat per segona vegada de coronavirus a Catalunya, segons ha informat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el doctor Bonaventura Clotet, a RAC1 aquest dilluns i ha confirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en declaracions a la mateixa emissora. Dos dels quatre casos de reinfecció per Covid-19 són metges; un ho és de l'Hospital de Palamós i està ingressat a Can Ruti i l'altra és una metgessa precisament de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Les reinfeccions s'haurien produït perquè els afectats no van produir prou anticossos i el fet que dos d'ells siguin metges es pot explicar perquè s'exposen a més càrrega viral de manera repetida.