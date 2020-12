El Govern manté les mateixes restriccions de cara a Cap d'Any

Tot i que les dades epidemiològiques no són especialment bones -al voltant de 2.000 nous casos diaris de mitjana, la velocitat de propagació o taxa Rt clarament per sobre de l'1 i un risc de rebrot que supera amb escreix els 300 punts-, el Govern ha decidit no modificar les restriccions de cara a Cap d'Any. La decisió s'ha pres en la reunió del Procicat d'aquest dilluns i la previsió és que les actuals mesures -que van entrar en vigor el passat dilluns, 21 de desembre-, s'allarguin fins l'11 de gener.



Ras i curt, això significa que la nit de Cap d'Any el toc de queda s'allargarà fins la 1h -la resta de de dies s'acaba a les 22h, excepte la nit de reis, que dura una hora més-, que la mobilitat estarà permesa dins la pròpia comarca i que es podran fer trobades de fins a deu persones, tot i que el Govern no les recomana, entre d'altres. En aquest sentit, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha insistit en limitar al màxim la interacció social, recordant que si algú s'ha contagiat durant el Nadal, per Cap d'Any és probable que encara no ho sàpiga, amb el risc que això suposa.

Final del polèmic contracte a Ferrovial

On sí que hi ha hagut un canvi significatiu és amb el sistema de rastreig dels contactes dels positius de Covid, ja que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que es rescindirà el contracte amb Ferroser, filial de Ferrovial, i es passarà a gestionar directament a partir de l'1 de febrer. El seguiment passarà a estar dirigit directament per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb un pressupost d'uns 19 milions d'euros i implicarà la contractació d'entre 450 i 750 persones.



A banda de trucar els contractes estrets dels positius, aquests rastrejadors també posaran en agenda les proves diagnòstiques d'aquests contactes, alliberant de feina l'atenció primària, i faran també un cribratge de "salut emocional" per derivar la gent que ho necessiti als psicòlegs del 061, o identificar necessitats socials per complir bé les quarantenes.



El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha detallat que "volem un sistema integral i integrat de rastreig, de gestió directa, que va començar al mes de juny i que demà portarem al Govern". Aquest sistema es farà per territoris i, per tant, no estarà centralitzat en un únic call center.

L'adjudicació del contracte a la filial de Ferrovial va fer-se el maig per més de 17 milions d'euros i sense concurs públic i va generar una forta polèmica, fins al punt que quan va transcendir Salut es va comprometre a replantejar-se l'adjudicació. La rescissió, però, haurà trigat més de mig any a arribar.