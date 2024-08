El Govern manté la proposta d'Aragonès per la Diada de l'11 de setembre

El Govern de Salvador Illa ha decidit mantenir la proposta institucional de la Diada Nacional de Catalunya dissenyada per l'Executiu de Pere Aragonès pel que fa a la imatge gràfica, l'eslògan i els actes institucionals. La portaveu, Sílvia Paneque, ha detallat els actes previstos acompanyada de l'actriu i guionista Marta Bayarri, encarregada de la direcció artística dels actes de l'11 de setembre.

La principal novetat és que el president Salvador Illa recuperarà el missatge institucional de l'11 de setembre des del Palau de la Generalitat. En els darrers anys, el Govern d'ERC havia optat per deslocalitzar el discurs del president. L'any passat Aragonès el va fer des de la Seu de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) o des del Fòrum romà d'Empúries el 2022. Sota el lema "Molts cors, un sol batec", la d'enguany serà la primera diada organitzada per un executiu no independentista des de l'inici del Procés.

El cartell ha estat dissenyat per Sergi Delgado i consta d'unes línies geomètriques que configuren un cor amb els colors de la Senyera. Durant la presentació dels actes, Paneque ha destacat que serà una Diada "per a tothom" i ha remarcat els valors de "la unitat, la pluralitat, la diversitat i la transversalitat" en una Diada que tindrà un missatge també de lluita contra l'extrema dreta i els discursos d'odi. "Són projectes excloents i que assenyalen la diversitat com un problema i no com una riquesa", ha manifestat la portaveu sobre la ultradreta.

El Monestir de Montserrat, Medalla d'Honor

L'acte principal de la Diada serà l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Serà a les 9:00 hores. Al vespre presidirà l'acte a les quatre columnes de Puig i Cadafalch. El dia 10 a la tarda, abans de l'acte institucional, el Parlament lliurarà la Medalla d'Honor al Monestir de Montserrat.

Bayarri no ha volgut desvelar molta informació sobre el programa, però ha avançat que serà un "acte transversal i transgeneracional". Hi haurà artistes musicals "molt rellevants", testimonis de sectors diferents de la societat com ara de la literatura, l'esport o la ciència o elements de la festa popular.



Des del carilló del Palau de la Generalitat s'oferiran diverses audicions amb motiu de la Diada a càrrec de la carillonista del Palau, Anna Maria Reverté. La primera audició serà dimecres 11 de setembre a les 12.00 hores en la qual s'interpretaran les sardanes més emblemàtiques de Pau Casals, Enric Morera, Vicenç Bou, Pep Ventura i Ricard Viladesau. Dissabte hi haurà dues audicions; a les 12.00h, de cançons tradicionals catalanes, i a les 18.00h, de danses tradicionals catalanes. Les últimes audicions tindran lloc diumenge, també a les 12.00h i a les 18.00h.

Mobilització independentista al carrer

Els actes institucionals coincidiran amb la manifestació independentista organitzada de manera conjunta per l'ANC, Òmnium i altres entitats independentistes. Aquest cop, la mobilització serà descentralitzada, com ja ho va ser el 2016, però ara amb epicentre a Barcelona. Sota el lema Tornem als carrers: Independència. Justícia, país, futur, comptarà amb la participació d'entitats de la societat civil, de defensa de drets, de l'àmbit sindical, del món municipalista, cultural, cooperativista i polític.

A Barcelona es farà una manifestació que començarà a les 16:00 hores a l'Estació de França i es dirigirà cap a Arc de Triomf, on a les 17.14 hores se celebrarà l'acte polític unitari. A Tarragona, sortirà del passeig de les Palmeres fins al monument als herois del 1811. A Girona hi haurà una concentració al carrer Jaume I. A Lleida el corregut anirà de la plaça dels Pagesos fins a la plaça Ricard Vinyes. I a Tortosa hi haurà una "petita manifestació" des de la plaça del Bimil·lenari fins al Parc de Teodor González.