El Govern multa Hazte Oir amb 20.000 euros pel bus transfòbic que va passejar per Barcelona

El Govern ha multat amb 20.000 euros l'entitat d'ultradreta Hazte Oir pel bus amb missatges transfòbics que va passejar pels carrers de Barcelona el novembre passat. El vehicle lluïa lemes com Les niñes no existen, No a la mutilació infantil o #StopLleiTrans. La sanció també prohibeix que l'organització rebi ajudes i subvencions públiques durant els pròxims cinc mesos.

L'Executiu l'ha sancionat a través de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació després de constatar que l'organització ha comès una "infracció greu". Segons la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, Hazte Oir tenia per objectiu "menystenir l'autonomia personal per identitat de gènere i sexual". "Els missatges pretenien atemptar contra la dignitat de les persones trans i no binàries i negar la seva existència, sobretot en el marc de la infància i l'adolescència, i crear un clima de menyspreu i discriminació", ha dit Plaja per a justificar la sanció.

Aquesta és la primera sanció que imposa l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que depèn del Departament d'Igualtat, que és qui va obrir un expedient a Hazte Oir el mateix 10 de novembre, quan va aparèixer el bus circulant pels carrers de Barcelona. La denúncia també va servir per a immobilitzar i retirar de la circulació el vehicle aquell dia.

Plaja ha recordat que "les lleis d'igualtat no són una recomanació a Catalunya i aquesta llei és un exemple clar". "Fem complir la llei perquè el discurs d'odi no té cabuda a Catalunya. El nou sentit comú és feminista, antiracista i contrari a aquesta i altres discriminacions", ha sentenciat.