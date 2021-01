El Govern no rectifica el tancament de cap de setmana de les llibreries i indigna el sector 

Les llibreries no podran obrir aquest dissabte en no ser considerades establiments essencials. Tot i les negociacions fins a últim moment amb el Govern, la Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Llibreters han informat que no han donat fruit i que es mantenen les restriccions tal com van ser aprovades dilluns. Les llibreries de més de 400 metres quadrats, a més, continuaran tancades també durant la setmana perquè no poden acotar l'espai. El sector s'ha mostrat "decebut i enganyat" per la decisió, i tant la Cambra com el Gremi han criticat la "manca de credibilitat" del Govern per incomplir l'acord aprovat el setembre que declarava la cultura com a bé essencial.

Les llibreries de més de 400 m2 seguiran tancades també entre setmana

La presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, ha criticat que tothom "es posa a la boca" que la cultura és un bé essencial, i en canvi "quan ho poden fer, no es fa res" i se'ls diu que són un comerç com la resta. Això no obstant, ha defensat que una llibreria és "molt més" que un comerç, ja que és un centre cultural, social i fa "molt més" que vendre llibres, aspectes que "no s'han tingut en compte". També ha criticat la situació de les llibreries que tenen més de 400 metres quadrats i que no es poden perimetrar ni fer petites, quan ho poden fer "perfectament" i el Govern no ho permet. "Tot són dificultats i no faciliten res", ha dit.



A més, Ferrer ha destacat que segueixen uns protocols molt més seriosos que qualsevol altre comerç, cosa que es va treballar "molt abans" amb el Procicat. "Estem tot el col·lectiu enfadadíssim amb la Generalitat", ha dit.



Per a Ferrer, la decisió del Govern es deu a una "desentesa" entre els diferents departaments. "Salut no ha pensat en nosaltres, i Cultura no hi ha sigut a temps", ha considerat. La presidenta dels llibreters té la sensació que en el seu moment es van oblidar d'incloure les llibreries i ara "no volen rectificar", tot i que no vol pensar que hi hagi mala fe o que sigui una "lluita de partits", sinó més aviat "una falta de precisió".

Per la seva banda, la Cambra del Llibre de Catalunya, integrada pels gremis d'Editors, Llibreters, Distribuïdors i de la Comunicació gràfica, ha assegurat sentir-se "decebuda i enganyada" davant la resolució del Govern. A través d'un comunicat, ha expressat la seva "profunda preocupació per la manca de credibilitat de la Generalitat" perquè amb aquesta decisió ha incomplert la resolució que declarava la cultura com a bé essencial "per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva". Davant aquesta decisió del Govern, la Cambra del Llibre ha assegurat que "continuarà lluitant perquè el llibre mantingui el paper essencial a la vida dels ciutadans".

Aquest mateix dijous, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va dir que esperava "poder salvar" aquest "escull que quedava". Va destacar que hi havia hagut "una mica de disfunció" i la possibilitat que les llibreries reobrissin s'estava "acabant de treballar".