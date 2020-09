El Govern no se sent "interpel·lat" per les noves mesures de Sanitat, que Madrid haurà de complir tot i votar-hi en contra

El Consell Interterritorial de Sanitat acaba sense acord entre el Govern espanyol i les comunitats autònomes. Segons ha pogut confirmar Público, la Comunitat de Madrid, Andalusia, Galícia i Catalunya han votat en contra de la proposta que ha presentat el Ministeri de Sanitat. En aquest òrgan solen prendre's les decisions per consens però, si no s'arriba a ell, es poden adoptar acords amb majories, com ha passat aquest dimecres: tretze vots a favor, una abstenció i cinc en contra.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que s'ha aprovat la proposta per una "amplia majoria" pel que es tracta d'un "acord col·legiat" del Consell Interterritorial. El ministre ha explicat que Sanitat publicarà en uns dies l'ordre amb les mesures al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que serà vinculant. El ministre, preguntat sobre què passaria si alguna comunitat no compleix amb les restriccions, ha explicat que no creu que sigui possible que això passi: "No contemplo aquest escenari". Les comunitats afectades, segons Illa, tenen l'obligació de publicar en el menor temps possible una transposició de l'ordre per aplicar les mesures en els municipis afectats. Ara mateix, són deu localitats de la Comunitat de Madrid.

Entre les autonomies del PP, Múrcia s'ha abstingut i Castella i Lleó ha votat a favor de la proposta del Govern espanyol. La ciutat autònoma de Ceuta també ha votat en contra. La resta de comunitats hi han votat a favor, encara que no totes estan d'acord al 100% amb la proposta per la forma en què s'hi ha arribat. El president d'Astúries, Adrián Borbón, ja va criticar l'anunci d'Illa aquest dimarts: "No m'agraden els acords bilaterals, ni amb Catalunya, ni amb Madrid".



Durant la reunió també han mostrat el seu malestar diverses comunitats per l'acord "bilateral" entre el Govern estatal i la Comunitat de Madrid. Segons ha pogut saber Públic, Euskadi, Aragó, Catalunya, Astúries, Navarra, Extremadura i el País Valencià han reclamat que el Consell Interterritorial és l'espai per debatre aquestes propostes. Malgrat aquesta disconformitat, les comunitats han votat a favor per la qual cosa el pla de Sanitat tira endavant.

El pla de Sanitat es basa a restringir l'entrada i la sortida de les grans ciutats més afectades i, en elles, aplicar altres mesures com reduir aforaments, tancar parcs infantils o restringir a un màxim de sis persones les reunions familiars i socials. En l'hostaleria i restauració i de jocs i apostes demana que es tanquin a les 23.00 hores, a excepció de serveis de lliurament de menjar a domicili.

El "criteri homogeni" que vol aplicar el Govern estatal a tota Espanya per a aquestes restriccions és sobre els municipis de més de 100.000 habitants en els quals es donin les següents tres condicions: una incidència de 500 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, una positivitat en les PCR superior al 10% i ocupació de les UCI superior al 35% en la comunitat autònoma a la qual pertanyi el municipi.

Vergés: "És paper mullat"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comparegut després del Consell Interterritorial per explicar la seva postura. "Una incidència de 500 és un nivell escandalós. Continuem demanant responsabilitat d'actuar per part de qui té unes xifres com aquestes dins d'un context de gran ciutat i de mobilitat respecte a altres territoris. El context és preocupant a Madrid i Madrid segueix sense voluntat d'actuar", ha lamentat aquest dimecres.



Vergés, que ha definit que la proposta del Ministeri de Sanitat com a "paper mullat", ha afirmat que des de Salut no se senten interpel·lats pel document perquè, ha defensat, a Catalunya apliquen mesures "molt abans". En aquest sentit, ha alertat que l'acord pot "generar confusió" a l'hora d'entendre les restriccions. També ha instat a reduir la mobilitat a Madrid, ja sigui per motius laborals o personals, el mateix que va reclamar aquest dimarts el Secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Argimon.



Ayuso ha trencat l'acord amb Sanitat en menys de 24 hores

Illa: "Ningú entén aquesta marxa enrere. La salut de Madrid és la salut d'Espanya"

La Comunitat de Madrid va ser la primera a rebutjar el pla de Sanitat públicament. Malgrat que no havien passat ni 24 hores des que el Govern espanyol i Madrid havien arribat a un "principi d'acord", l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso va llançar un comunicat rebutjant la proposta. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta decisió. "Ningú entén aquesta marxa enrere. La salut de Madrid és la salut d'Espanya", ha declarat.

Segons el comunicat oficial de la Conselleria de Sanitat, no estaven conformes amb aplicar les noves restriccions a la capital. A més, demanaven explicacions sobre la base científica d'aplicar restriccions quan la incidència supera els 100 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies i reclamaven que es tinguessin en compte altres criteris com la capacitat d'elasticitat en llits d'hospitalització i de llocs d'UCI i la capacitat diagnòstica.