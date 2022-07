El Govern no tira la tovallola i Catalunya presenta al COE la seva candidatura en solitari per organitzar els Jocs d'Hivern

El Govern català ha enviat avui al Comitè Olímpic Espanyol (COE) el seu projecte de candidatura en solitari per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus- Barcelona. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha reiterat que "ens sentim preparades per presentar una candidatura catalana. Aquesta és una candidatura que vol ser de baix a dalt, sostenible, que pretén un nou paradigma de Jocs Olímpics d’Hivern".

Vilagrà: "Ens sentim preparades per presentar una candidatura catalana. Aquesta és una candidatura que vol ser de baix a dalt, sostenible, que pretén un nou paradigma de Jocs Olímpics d’Hivern"

Així ho ha manifestat Vilagrà després de la reunió que ha celebrat aquesta tarda la Taula de representació territorial del projecte de candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern en la qual s’ha presentat el projecte de candidatura. A la reunió hi han assistit els alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats en el projecte, els representants dels consells comarcals i, per primera vegada, hi han pres part els presidents de les federacions catalana i espanyola d’esports d’hivern.

"Un projecte de país"

Vilagrà ha insistit que la candidatura és "un projecte de país" que compta "amb un ampli consens social i territorial", el qual novament s’ha posat de relleu en la reunió on els assistents han refermat la idea de continuar amb el projecte. I ha afegit: "Un projecte Pirineus- Barcelona però liderat per aquests dos territoris importantíssims. Una ciutat que és la marca més important que tenim a Catalunya i un Pirineu que vol mostrar-se al món".

La consellera de la Presidència ha explicat que la idea que "ens traslladen les alcaldies és que seguim impulsant aquesta candidatura però que òbviament també pensem en el llegat que poden deixar uns Jocs Olímpics. Uns Jocs Olímpics sense una estratègia de desenvolupament no té sentit". En aquest context, ha dit que s’ha posat en marxa el procés participatiu d’aquesta estratègia Pirineu 2030 que "va molt més enllà dels Jocs" la qual planteja, entre altres qüestions, aspectes vinculats a la mobilitat, els serveis i les necessitats bàsiques que tenen al Pirineu.

El projecte de candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern que presenta Catalunya inclou la celebració de 144 proves olímpiques i paralímpiques que mouran més de 3.600 esportistes. La directora de l'Oficina Tècnica de la candidatura dels Jocs d'Hivern, Mònica Bosch, ha detallat la proposta tècnica, ha apuntat que Catalunya és referent en l’organització d’esdeveniments de tots els esports i ha assenyalat que també "tenim experiència" en els esports d’hivern com ho demostren les nombroses proves que s’han celebrat en territori català durant els últims anys.



El projecte preveu que les seus esportives de gel siguin a Barcelona, Badalona i Gavà; i les de neu, a La Molina, Masella, Espot, Baqueira Beret i Boí Taüll. D'altra banda, les disciplines de lliscament i salts es farien fora del país.