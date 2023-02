El Govern nomena Cinta Farnós nova directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre 

Nou moviment en un dels principals espais de memòria de Catalunya. El Govern ha nomenat Cinta Farnós Brull nova directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe), situat a Corbera d'Ebre (Terra Alta) i que depèn del Departament de Justícia. Farnós substitueix Joan Baptista Forcadell, que ha estat al capdavant del Comebe durant un any i mig.

Baptista va ser nomenat director del Comebe l'agost del 2021 per l'aleshores consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts). No obstant, la marxa dels postconvergents del Govern l'octubre passat va provocar una allau de canvis a les principals institucions dependents de la Generalitat, com el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Fa unes setmanes, el Govern va decidir cessar Enric Pujol com a director del Museu Memorial de l'Exili (MUME), ubicat a la Jonquera (Alt Empordà).

Farnós (Perelló) és escriptora i politòloga llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i té màsters en Gestió Pública, en Diplomàcia i un postgrau en Dret Local i Dret Urbanístic. Actualment treballava com a tècnica superior de la Direcció General de Previnció i Extinció d'Incendis, al Departament d'Interior, però prèviament havia passat dos anys i mig exercint de tècnica a la Direcció General de Memòria Democràtica. També ha passat pel Departament de Treball, l'Agència Tributària de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Famílies. A més, ha exercit com a tècnica de gestió del Servei d'Ocupació de Catalunya.



Espai de memòria

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre és un dels principals espais de memòria de Catalunya de la Batalla de l'Ebre. El seu objectiu és reivindicar i recuperar els vestigis i el patrimoni memorial d'aquest esdeveniment bèl·lic. Aquesta recuperació es du a terme a través de la recerca, la conservació, el manteniment, la documentació i la difusió dels espais vinculats a aquest període de la Guerra Civil Espanyola.