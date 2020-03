El Govern paralitza finalment les obres públiques després d'adaptar la normativa necessària i de diversos canvis de criteri

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat aquest divendres en roda de premsa telemàtica que la Generalitat ja pot suspendre d'ofici els contractes de les obres del sector públic que no siguin d'emergència, bàsics o estratègic durant l'Estat d'alarma, segons les últimes mesures incloses en el decret llei. En aquest sentit, ha anunciat que la Generalitat assumirà la despesa de sous i lloguer de material de les empreses contractistes. D'altra banda l'Executiu català també intervé el mercat funerari i en limitarà el preu mentre duri l'emergència sanitària de la Covid-19.

De les 37 obres de la Generalitat, 17 es van aturar voluntàriament. "Ara podrem paralitzar totes les que estaven en marxa", ha asseverat. Tal com ha aclarit la portaveu, l'Executiu català ja havia pres aquesta decisió, però el Govern espanyol va aprovar un decret llei en el qual només les empreses privades eren les que podien anul·lar aquests contractes, encara que estiguessin contractats per l'Administració. Davant de les crítiques de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha recriminat a l'Executiu Català haver trigat a prendre aquesta mesura, Budó li ha recordat que l'Executiu espanyol està governat pel Partit Socialista Obrer Espanyol i per Podemos, el partit de l'alcaldessa, i que és aquest òrgan el qual ha alentit les mesures proposades per la Generalitat.

Limitar els preus de les funeràries

"Cal assegurar que la prestació dels serveis funeraris es faci de manera contínua i universal"

Budó, que ha anunciat diverses mesures incloses en el decret llei per fer front a l'impacte sanitari, social i econòmic que ha provocat la Covid-19, ha anunciat que la Generalitat establirà un preu màxim als serveis mortuoris mentre duri l'emergència sanitària. Encara que de moment no han fixat un preu, ha assegurat que s'està treballant amb l'organització de la implementació de la mesura. "Cal assegurar que la prestació dels serveis funeraris es faci de manera contínua i universal garantint la salut i reduint els riscos", ha apuntat la consellera. En aquest sentit, tot i que ha recordat que no hi ha evidències en les quals la Covid-19 es transmeti a través dels difunts, ha afirmat que "calen mesures necessàries que permetin agilitzar el temps per donar el comiat a la persona".



Les defuncions a Barcelona, Girona o el Bages incrementen entre un 35 i 50%

Les funeràries treballen a contrarellotge davant l'augment continu de defuncions a Catalunya arran del coronavirus. Fernando Sánchez Tulla, director de comunicació i relacions institucionals del grup Mémora, ha assegurat a l'ACN que l'increment de defuncions és del 35% a Barcelona, Girona o el Bages mentre que el director general de Serveis Funeraris d'Àltima, Josep Ventura, ha afirmat que s'han doblat. Segons Ventura, el que estan prioritzant ara és "la possibilitat de retirar els difunts el més aviat possible" de centres hospitalaris i residències. Per a això, estan reforçant els equips, s'estan dotant de més vehicles i de més capacitat per dipositar els difunts. Avisa, però, que els preocupa la "protecció" del seu personal.



"La nostra màxima preocupació en aquest moment és la protecció dels professionals, perquè al final són persones que van als hospitals i recullen els difunts", ha explicat.



Per a la recollida dels morts positius en covid-19, Ventura ha apuntat que estan tenint problemes per aconseguir el subministrament de sudaris i equips de protecció individual que ha fixat el Ministeri de Sanitat. "Si no protegim el nostre personal, no podrem fer aquesta tasca de retirar els difunts dels centres hospitalaris", ha alertat. Per això, ha asseverat, estan en contacte amb les diferents administracions per veure com es pot "accelerar" la disposició del material.

La decisió presa el cap de setmana passat de restringir cerimònies i vetlles els està permetent "reorientar equips i professionals" en aquells àmbits on cal "més intensitat". I també al·leguen que aquest fet ja ha abaratit els costos dels funerals i rebutgen la intervenció de la Generalitat que consideren no es pot aplicar donat que l’Estat d’alarma centralitza les competències en el Ministeri de Sanitat.

En una línia similar, Ventura ha indicat que estan treballant per evitar el que hagi pogut passar a Madrid. "Una de les dificultats és saber quina sera la previsió de defuncions diàries", ha admès, puntualitzant que segueixen pendents de les dades que va donant el departament de Salut. "Tinc confiança en el sector però les capacitats no són infinites", ha reconegut.



Amb tot, ha remarcat que ara per ara poden assumir el nombre de defuncions i continuen treballant en dimensionar-se "en diferents aspectes". "Per això estem donant servei d'atenció psicològica telefònica, perquè les famílies necessiten el suport dels altres familiars i si pel confinament no es pot que almenys compti amb l'assessorament d'un psicòleg per gestionar el dol el millor possible", assenyala Ventura sobre la línia gratuïta.



Més controls per evitar les sortides de cap de setmana

200 controls de Mossos d'Esquadra i 1.000 agents per "vetllar que ningú surti de casa" aquest cap de setmana

Per la seva part, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que l'Operatiu Oris destinarà 200 controls de Mossos d'Esquadra i 1.000 agents per tota Catalunya per "vetllar que ningú surti de casa" aquest cap de setmana. Una xifra que supera amb escreix la dotació de 852 agents del cap de setmana passat. A més, ha advertit que les sancions seran de 600 euros a 30.000 euros." La ciutadania està mentalitzada i tenim irresponsables que ho volen incomplir", ha matisat. En aquest sentit, Buch ha destacat que les carreteres d'altres territoris de l'Estat estaven molt més col·lapsades el cap de setmana passat que no pas les de Catalunya. Segons el conseller, això es deu al fet que els Mossos i Policia local vigilant les vies perquè "ningú es plantegés sortir a passar-ho bé". "Aquests dies és obligatori quedar-se a casa", ha reforçat.



A l'inci de la seva intervenció, el conseller ha lamentat la primera mort d'un agent de Mossos d'Esquadra per la Covid-19, i ha demanat a la població que l'aplaudiment d'aquest divendres al vespre també sigui en homenatge a ell i a la seva família. L'agent dels Mossos d'Esquadra víctima del coronavirus tenia 57 anys, segons ha explicat el cos policial a través del seu compte de Twitter. El cos ha traslladat el condol a familiars, compays i amics. "Tot i la nostra tristesa i dolor, continuarem trefballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans", ha afegit. L'agent estava destinat a la comissaria de Premià de Mar. Entre els més de 17.000 mossos hi ha 1.402 agents confinats a casa i 66 han donat positiu en covid-19.

D'altra banda, ha afirmat que es va assabentar que el Govern espanyol rebutjava la petició de l'Executiu català, el qual demanava el confinament total de la conca d'Òdena, a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). L'Executiu espanyol ha acceptat la pròrroga de dues setmanes de la fase 1 del confinament però no ha decretat la fase 2 de confinament total que demana la Generalitat. Per la qual cosa el conseller Buch i la consellera Vergés han demanat al Govern de Pedro Sánchez que doni una solució a les 10.000 persones que no poden sortir de la Conca d'Òdena i que treballen fora d'aquella zona.



A pregunta de Públic, la consellera de Presidència ha explicat que les úniques activitats productives i laborals que es mantindrien en funcionament si es fes el confinament total que defensa la Generalitat serien les relacionades amb el sector de l'alimentació, el sanitari (l'oficina de farmàcia, emergències), el de seguretat, els serveis assistencials, el transport, l'energia, la gestió de residus, l'aigua i totes les tasques que "permeten gaudir dels serveis essencials a la ciutadania".



L'aliança amb ajuntaments i hotels amplia les places

L'Hospital de Vall d'Hebron ha passat dels 56 llits d'UCI habituals a sumar-ne 192.

La consellera de Salut ha anunciat que l'atenció primària ha creat un circuit específic per diagnosticar possibles pneumònies, principal afectació que causa la Covid-19 en els casos greus. En aquest sentit, ha explicat que tota l'activitat de radiologia dels Centres d'Atenció Primària (CAP) està destinada a detectar pneumònies en estadis inicials per fer un "seguiment acurat" dels pacients i perquè, en cas necessari, siguin derivats als hospitals "com més aviat millor". També s'ha reorganitzat l'activitat dels CAP per regions i alguns només atenen a domicili o de forma telemàtica. Vergés ha destacat l'esforç dels hospitals per augmentar les unitats de cures intensives i ha posat com a exemple que Vall d'Hebron ha passat dels 56 llits d'UCI habituals a sumar-ne 192.



A més, ha destacat que el món municipal "s'està mobilitzant" i ha agraït la seva cooperació. En aquest sentit, ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona està enllestint quatre espais a la ciutat per poder ampliar la capacitat dels hospitals de referència (Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Clínic i el de la Vall d'Hebron) i tenir més de 660 places per a hospitalitzacions i 300 places d'UCI addicionals. "És una zona molt poblada i hem d'organitzar molt bé aquests serveis", ha apuntat.

Així mateix, ha asseverat que hi ha diversos hospitals arreu de Catalunya que estan adaptats per atendre pacients lleus, però també perquè els professionals sanitaris tinguin un lloc a prop dels seus centres de treball per descansar." Les jornades són molt dures i emocionalment intenses", ha assegurat. Hi ha 500 places a Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sitges, Tremp o Palamós, però des del Govern esperen que la xifra creixi fins a 700 .