El Govern permetrà omplir les piscines municipals i comunitàries tot i la sequera

La sequera que afecta Catalunya és un dels temes que està marcant l'actualitat política, i tot i la manca d'acord entre partits a la Cimera celebrada la setmana passada, el Govern tira endavant i ha anunciat modificacions en les mesures per fer-hi front. Una de les principals és que finalment sí que permetrà que s'omplin les piscines municipals i comunitàries, és a dir, totes aquelles que no siguin d'ús privat. Això s'ha fet després que el món municipal ho reclamés al·legant el seu ús per fer front a la calor.

La Cimera va acabar sense acord però el Govern tira endavant amb les mesures

A més, tot i que la cimera amb els partits va acabar sense acord, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que tiraran endavant les mesures que es van posar sobre la taula. "La manca d'acord no ho limitarà", ha expressat.

Un altre dels acords del Consell Executiu d'aquest dimarts ha sigut la destinació de 90 milions d'euros als municipis per augmentar l'eficiència hidràulica, minimitzar les fuites i, en general, millorar l'abastiment d'aigua. "Cada gota compta" en la situació d'excepcionalitat per sequera, ha remarcat Plaja.

No hi haurà nova cimera

El Govern ha reiterat que no tornarà a convocar una nova cimera perquè no s'arribaria tampoc a cap acord. Plaja sí que ha anunciat que impulsaran una Taula Nacional de l'Aigua per treballar un Pacte Nacional, però serà al juny, un cop celebrades les eleccions municipals. "Els interlocutors poden canviar", ha justificat. Serà una trobada amb els representants del món local.

Al juny es convocarà la Taula de l'Aigua

El motiu del xoc a la Cimera va ser el règim sancionador als consums excessius d'aigua dels municipis, amb el qual no estava d'acord el PSC, tal com va reconèixer el mateix partit. En aquest sentit, Plaja ha fet una crida a no utilitzar la sequera "com a moneda de canvi" durant la campanya electoral que s'allargarà durant els propers mesos i ha informat que, tot i que no se celebri una nova cimera, hi ha "contactes permanents" amb els partits.



Pel que fa a les ajudes al món local, els 90 milions d'euros es destinaran a subvencions que millorin l'eficiència hidràulica i contribueixin a reduir el malbaratament d'aigua. També es contribuirà a les despeses derivades del transport de camions cisterna, entre d'altres.