El Govern posposa fins el 20 d’abril el repartiment massiu de mascaretes

Finalment, el 20 d’abril arribaran 1,5 milions de mascaretes a les farmàcies d’arreu de Catalunya. Serà la primera tongada de la comanda de 14 milions d’unitats que ha fet el Govern i que ha de servir per abastir tota la ciutadania del Principat. Tot i que inicialment s’havia anunciat que una remesa de 100.000 unitats arribaria a les farmàcies el proper dimarts, dia 14, finalment l’Executiu de Torra ha modificat el calendari, segons ha anunciat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. La comanda sencera acabarà d'arribar a principis de maig i el cost serà de 0,60 euros més IVA per mascareta.



En la tradicional compareixença diària per avaluar la situació de la pandèmia de Covid-19, i després de la celebració d’un consell executiu extraordinari, Budó ha detallat que els primers destinataris de les mascaretes -que es repartir en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya- haurien de ser "els col·lectius de persones vulnerables i les persones que començaran a fer feina fora del seu domicili", un cop dilluns, dia 13, s’aixequi el confinament total. Per poder-les recollir caldrà presentar la targeta sanitària.



D’altra banda, el Govern segueix especialment molest per la decisió del Govern espanyol d’aixecar el confinament total a partir de dilluns, de manera que els treballadors no essencials també podran anar a treballar si les seves empreses reobren. En aquest sentit, Budó ha explicar que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat un missatge al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, "per demanar-li quines són les raons reals per les quals s’ha rebutjat l’allargament del confinament estricte". "Cal saber si la qüestió respon a criteris científics i mèdics o només econòmics. creiem que cal seguir els criteris científics i mèdics per aturar contagis i poder recuperar de forma definitiva la normalitat, perquè un mal desconfinament pot portar a un nou confinament", ha afegit Budó.



L’altra petició que la Generalitat fa al Govern estatal és que habiliti mesures excepcionals per accelerar el pagament de l’atur a les persones afectades per ERTO. "Demanem al Govern [espanyol] que pugui fer el pagament abans del 10 de maig. Moltes famílies no poden esperar un mes més", ha dit la consellera, després de constatar que el 10 d’abril, dia en què es paguen les prestacions d’atur, molts afectats no l’han cobrat.

Es prioritzaran els test a les residències

D’altra banda, el Consell Executiu d’aquest divendres ha servit també per aprovar un nou decret llei que incorpora mesures en els àmbits tributari, pressupostari i sanitari. A nivell pressupostari, segons ha detallat la portaveu del Govern, s’amplia el fons de contingència per atendre totes les despeses derivades de la Covid-19 fins a dos mesos després de l’aixecament de l’estat d’alarma, mentre que a nivell tributari no s’aplicarà els mínims de facturació específics del cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments.



La consellera de Salut, Alba Vergès, ha anunciat que des que van fer la crida per reforçar el sistema sanitari "més de 1.600 professionals" s’hi han sumat, entre persones jubilades i estudiants. A més a més, ha comentat que "tenim a disposició els tests ràpids que ens poden ajudar a saber l’estat de les nostres residències". Els tests ja han arribat a l’atenció primària, però prioritàriament es faran servir a usuaris de residències i professionals.



Finalment, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha insistit en què tothom es quedi a casa perquè "la millor protecció que podem tenir és quedar-nos confinats". El conseller ha explicat que en les últimes hores s’han aixecat 300 actes de gent que s’ha saltat el confinament, mentre que el trànsit d’aquest divendres ha caigut el 70% amb relació a la setmana passada. Buch també ha comunicat que ha mort el primer agent de policia local per coronavirus, en concret es tracta d’un membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona.