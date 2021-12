El Govern presenta la querella contra Casado per l'acusació de presumptes maltractaments a nens que parlen castellà

Tal i com ja va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el Govern ha aprovat aquest dimarts interposar una querella al Tribunal Suprem contra el president del PP, Pablo Casado, per les declaracions on va dir que hi havia mestres que no deixaven anar al lavabo a nens per parlar castellà i es discrimina els infants en funció de la professió dels seus pares. La portaveu de l'Executiu, Patrícia Plaja, ha assegurat que la decisió s'ha pres després de consultar els serveis jurídics de la Generalitat i en considerar que les declaracions "van contra la comunitat educativa".

"Les declaracions que va fer Casado les va fer sabent que són falses i ataquen el conjunt del professorat i del sistema educatiu"

"Les declaracions que va fer -Casado- les va fer sabent que són falses i ataquen el conjunt del professorat i del sistema educatiu", ha dit, tot afegint que el president del PP "acusava de delinqüents el professorat i la comunitat educativa", ha reblat Plaja.

Segons considera el Govern, les paraules del líder del PP acusen el professorat "de delictes contra la integritat moral, d'incitació a l'odi i la violència". "Hi ha línies vermelles que no es poden passar, i si es passen trobaran el Govern davant", ha conclòs. El cap de setmana passat Junts també va presentar una querella contra el líder popular.

El PSC l'avala i pel PP diu el Govern "busca falsos culpables"

Romero (PSC): "En els darrers temps hi ha paraules massa gruixudes i poc reflexionades que no ajuden a fer de la política un espai de diàleg i acord"

Per la seva banda, el principal partit de l'oposició al Parlament, ha manifestat que el PSC respecta la decisió del Govern de presentar la querella contra Casado. La portaveu, Alícia Romero, ha admès que "en els darrers temps hi ha paraules massa gruixudes i poc reflexionades que no ajuden a fer de la política un espai de diàleg i acord". També ha considerat que "algunes declaracions que s'han fet no s'haurien de fer en un país com el nostre i menys el cap de l'oposició del PP". D'altra banda, Romero ha demanat a l'executiu que tingui "sensibilitat" amb els sectors econòmics afectats per les restriccions per combatre la sisena onada.

Montserrat (PP): "El Govern de la Generalitat busca falsos culpables per tapar la seva política de discriminació lingüística"

La portaveu del PP al Parlament Europeu, la catalana Dolors Montserrat, ha acusat la Generalitat de "buscar falsos culpables per tapar la seva política de discriminació lingüística". En una piulada a Twitter, la portaveu popular reacciona així a la querella que el Govern ha interposat davant del Tribunal Suprem contra Pablo Casado, líder del PP, per afirmar que hi ha mestres que no deixen anar al lavabo a nens per parlar castellà i es discrimina els infants en funció de la professió dels seus pares. Dolors Montserrat ha assegurat que és la Generalitat "qui trepitja les decisions judicials i assenyala les famílies per demanar que no s’apliquin". I afegeix: "lliçons, ni una. No ens callarem".