El Govern preveu arribar al 7% d'habitatges destinats a lloguer social a tots els municipis de Catalunya el 2042

El Departament de Drets Socials ha presentat aquest dimecres al Parlament el nou pla territorial sectorial d'habitatge, un document de diagnosi i planificació de les polítiques d'habitatges a Catalunya. La proposta, anunciada pel secretari d'habitatge, Carles Sala, porta per objectiu arribar al 7% d'habitatges de lloguer social a tots els municipis de Catalunya el 2042, per sobre de l'actual 1,7%. Segons ha detallat Sala, Catalunya té un dèficit de 163.000 habitatges de lloguer social.

D'altra banda, el pla també es proposa que el 2027 el 15% dels habitatges de les àrees amb alta demanda es destini a polítiques socials. Drets Socials espera aprovar la proposta el primer trimestre del 2023, amb un pressupost de 13.500 milions. El pla ha detectat 163 municipis de Catalunya com a "àrees de forta demanda acreditada", on es concentra el 82,7% de la ciutadania. Sala ha concretat que, dins d'aquests municipis, on volen incrementar fins a un 15% els habitatges destinats a polítiques socials, el Govern ha establert tres tipus de demanda.

En primer lloc, hi hauria les àrees "amb molt de retard", on l'objectiu és arribar al percentatge en qüestió de 15 anys, i no de 20. El segon tipus, els municipis on es preveu assolir el 15% en el període de vint anys establert. I, finalment, un tercer tipus on, segons Drets Socials, encara no hi hauria cap població detectada, però que per la seva situació geogràfica -limítrofs amb àrees de forta demanda, per exemple, podrien acabar sol·licitant aquest increment del 15%. Sobre aquest objectiu del 15%, Sala ha detallat que actualment a les àrees de forta demanda acreditada només es destina entorn del 7%.



Tal com ha explicat, Catalunya té a hores d'ara un dèficit de 200.000 habitatges destinats a polítiques socials. "Si no fem res, aquest dèficit podria arribar a 300.000 habitatges d'aquí a vint anys", ha afirmat. Quant al dèficit de llars destinades a lloguer social, Drets Socials té detectat un dèficit de 163.000 habitatges, i preveu que aquest incrementi fins a 200.000 si no hi ha canvis en les polítiques.

Sala ha declarat que la finalitat del Govern és arribar a aquesta xifra del 7% pel que fa a lloguers socials, un percentatge que, segons ha indicat, "ens apropa a la mitjana europea". Entre les propostes fetes pel departament, hi ha l'ampliació el parc de lloguer social actual amb 192.500 habitatges nous. Carles Sala ha afirmat que la proposta "no és promoure'ls de nova construcció", sinó "trobar fórmules" al parc existent, que, segons ha qualificat, està "mal conservat". A banda del parc de lloguer social, el pla també preveu aconseguir 107.800 habitatges més.

Després de veure's aturat el 2019, el pla es troba actualment en una "fase avançada" del seu procés de tramitació. Drets Socials té previst portar-lo al consell tècnic a finals del mes de juliol, mentre que l'aprovació provisional s'espera per finals d'any, i la definitiva pel primer trimestre del 2023.