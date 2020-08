El Govern prohibeix les reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a seguir amb les mesures de seguretat sanitària escrupolosament, a reduir l'activitat i els contactes socials, per tal de frenar la corba de contagis a les portes de l'inici del curs escolar: "El país s'ha de posar a treballar sí o sí, i ha d'obrir les escoles sí o sí. Ens juguem en aquestes tres setmanes gairebé tot el que passarà aquesta tardor i hivern". Davant l'increment "persistent" dels positius des d'inicis d'agost, tot i que "lleuger", Torra ha anunciat en roda de premsa que es prohibiran totes les reunions de més de 10 persones, tant en l'àmbit públic com en el privat.



Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, el 70% dels brots s'estan donant en trobades socials entre família i amics, motiu pel qual el Govern ha tornat a apostar per reduir les reunions a un grup màxim de 10 persones: "Com menor sigui el nombre de gent amb qui tenim contacte, millor", ha assegurat. Des de l'inici d'agost, els ingressos hospitalaris per coronavirus han augmentat dels 603 als 672 segons les darreres dades, i els ingressos a les Unitats de Cures Intensives (UCI) han pujat dels 111 el 4 d'agost als 134. Aquest increment, tot i ser "lleuger", preocupa al Govern de cara a l'inici de curs: "Ens cal abaixar el ritme, reduir els contactes socials", ha afirmat Torra.



Sobre el creixement de casos a la zona del Vallès Oriental i Occidental, el Govern ha anunciat que desplegarà mesures als municipis de Terrassa, Granollers, Canovelles i les Franqueses, en la línia de les que ja s'han aprovat per Reus. Vergés ha afirmat que són "un punt més estrictes" que les aplicades a Barcelona i l'àrea metropolitana i que les mesures més destacades són la reducció a la meitat de l'aforament de les terrasses, la prohibició de consumir a la barra, la reducció de l'aforament de qualsevol celebració religiosa a un terç i la limitació a la meitat de l'aforament en les activitats culturals i esportives.



A banda, continuen els crivatges massius, que ja acumulen 21.216 proves entre les quals s'han detectat 513 positius asimptomàtics, un 2,04% dels testats. En els dies vinents, els crivatges es duran a terme als municipis de Cornellà, Sant Boi de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat, a la regió sanitària de l'Àrea Metropolitana Sud.

Més de 500.000 PCR a les escoles

Torra també s'ha referit a la represa del curs escolar, un pla que desenvoluparan aquest dimarts en un consell executiu extraordinari. El president, però, ha avançat que es reduiran les ràtios de l'educació primària a un màxim de 20 alumnes i ha assegurat que els grups de secundària i batxillerat treballaran amb "grups més reduïts". A més, Torra també ha anunciat una campanya de crivatges massius mitjançant les escoles del 15 de setembre al 15 de novembre amb més de 500.000 tests. L'ús de la mascareta serà obligatori a partir dels 12 anys i, en les zones amb alt risc de rebrot, serà obligatori a partir dels 6 anys.



A més, tant Torra com Vergés han fet una crida a l'Estat espanyol a que garanteixi el subsidi de conciliació familiar en cas que un alumne s'hagi de confinar a casa: "S'ha de donar aquesta seguretat als pares", ha assegurat el president.