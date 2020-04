El Govern proposa controlar l'accés al transport públic i la temperatura dels treballadors per protegir els ciutadans

La Generalitat ha aprovat ha aprovat un paquet de mesures per protegir els treballadors que aquest dimarts tornaran a treballar en una reunió del Consell Executiu extraordinària consell executiu d'urgència celebrada aquest diumenge. Entre les indicacions que pretén impulsar la Generalitat destaquen els controls de temperatura corporal a tots els treballadors que sigui possible abans d'entrar a la feina -i aïllar a casa els qui tinguin una temperatura superior als 37,30 graus o bé tinguin símptomes respiratoris, a l'espera de fer-se un test- i la regulació dels accessos del transport públic per limitar l'ocupació màxima a un terç. Aquests controls, que serien a l'exterior de les estacions en el cas del metro, FGC i Rodalies i en el cas dels autobusos per part de conductors, buscarien evitar aglomeracions.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va lamentar aquest diumenge la decisió del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de relaxar el confinament total. Davant d'això, Torra va assegurar que el Govern "no es quedaria de braços plegats", i per això anunciarien les mesures per intentar evitar un segon rebrot de la Covid-19, que ha provocat fins aquest diumenge un total de 3.538 morts i 34.726 afectats. Aquestes indicacions, va puntualitzar Torra, s'estaven dissenyant feia dies com a prevenció. Les mesures, que formen part de la primera fase del pla de desconfinament ideat pel Departament de Salut, són el control sanitari a partir dels tests, corresponsabilitat ciutadana, control de les aglomeracions, i l'adaptació de les mesures a col·lectius més vulnerables (infants, persones dependents i gent gran).

Control de temperatura i altres mesures de control sanitari

El control sanitari tindrà com a eix principal impulsar mesures en els llocs de treball, en concert amb el Consell de Relacions Laborals. Una de les més destacades és la col·laboració dels serveis mèdics de prevenció de riscos laborals en la presa de mostres i realització de proves, recomanant fer un control de símptomes abans d'entrar al lloc de treball quan així sigui possible.



Aquest control es farà a partir de la mesura la temperatura corporal i d'un qüestionari curt de símptomes respiratoris (tos, mal de coll, dificultat respiratòria, fatiga). Qualsevol treballador que presenti temperatura superior a 37,30°, o símptomes respiratoris, haurà d'aïllar-se a casa seva i en funció de disponibilitat de test haurà de sol·licitar un test PCR per prescripció mèdica i si surt positiu, mantenir un aïllament amb baixa laboral. D'altra banda, el Govern recomana que cada treballador, així com la resta de la població, reporti el seu estat utilitzant l'app stopcovid19.



Respecte a mesures per controlar l'accés a zones comunes de les empreses, el protocol recomana establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat, així com establir entrades per torns i flexibilitzat d’horaris. També insten evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar i garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada serien dues mesures.

Pla de control d’aglomeracions

El Govern insta a mantenir el teletreball sempre que sigui viable. El document ha puntualitzat que la Generalitat el mantindrà en els àmbits que no són serveis essencials i ha demanat a la resta d'administracions que facin el mateix. A més, ha proposat adaptar i flexibilitzar els torns i horaris per facilitar un desplaçament esglaonat al llarg del dia que eviti aglomeracions. A banda, ha remarcat l'obligació de mantenir la distància d’1,5 metres entre treballadors i amb clients, amb recomanació d’ampliar fins a 2 metres sempre que sigui possible. Si la feina a dur a terme no permet aquest distanciament, la Generalitat ha apuntat que caldrà dotar d’equips de protecció individual (mascaretes, guants i bates segons el cas) a les persones treballadores.

Respecte al transport públic, a banda del control als accessos per garantir que no es supera el terç de l'ocupació, el Govern ha apostat per mantenir una distància d'1,5 metres a les andanes. A més, s'incrementarà les freqüències de pas a totes les franges horàries laborables i s'ampliaran a les hores punta. També es reforçarà la desinfecció d'instal·lacions i infraestructures.



D'altra banda, les recomanacions sobre les mesures de protecció de la salut als treballadors i treballadores amb risc derivat de la seva activitat laboral es troben en el procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Agència de Salut Pública de Catalunya).



Mesures per als col·lectius vulnerables

El Govern ha decidit apostar perquè les botigues i establiments reservin franges horàries a primera hora de matí per a gent gran o bé persones amb dependents al càrrec, així com permetre'ls no fer tota la cua que hi hagi per reduir el temps a l'exterior. També s'intentarà potenciar que puguin fer la compra on-line.



En el cas dels menors, i tot i no tenir competències en l'àmbit, el Govern proposa que l'Executiu espanyol estableixi un permís retribuït recuperable per cura de menor per flexibilitzar l'àmbit laboral. També apunten que es podria definir una proposta de sortida regulada limitada en temps i distància i a prop del domicili, així com potenciar l’ajuda per a l’alimentació o el reforç escolar.

Mantenir la distància interpersonal i ús adequat dels guants

Respecte a les mesures que co-responsabilitat, a la qual va apel·lar aquest diumenge el president Torra durant la seva compareixença telemàtica, l'Executiu català detalla que els guants només són necessaris en activitats laborals concretes i no calen per a la resta de població. En canvi, sí que recomanen l'ús de mascaretes quirúrgiques, que recorden que estaran disponibles a les farmàcies amb targeta sanitària.



El pla estratègic recomana mantenir una distància interpersonal entre 1,5 i 2 metres, així com garantir mesures higièniques com rentar-se les mans i evitar tocar-se ulls, nas i boca amb les mans. També demanen que es reforci les mesures amb punts de dispensació de solucions hidroalcohòliques o fullets informatius a espais d'ús social compartit.