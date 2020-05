El Govern proposa que les visites a les residències s'iniciïn a la fase 2, siguin de 30 minuts i un cop a la setmana

El Departament de Salut ha proposat que les visites a les residències de gent gran es puguin iniciar a partir de l'entrada la fase 2, amb una durada de 30 minuts i un cop a la setmana. Tot i que el pla de desescalada estatal no les preveu fins la fase 3, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que han preparat els protocols perquè sigui possible avançar-les i, si el Govern espanyol ho aprova, ja seria possible visitar les residències situades al Camp de Tarragona, les Terres de l'Elbre i l'Alt Pirineu-Aran a partir de dilluns, quan passaran a fase 2. Salut ha classificat les residències en verdes, taronges o vermelles, en funció dels casos positius i la sectorització que hagin pogut fer, i només seran possibles les visites en les dues primeres, en situació més favorable. El protocol també preveu el retorn progressiu dels 753 residents que han passat el confinament amb la família.



"S'han preparat tots els protocols, però són vius i aniran canviant en funció de la situació", ha destacat Vergés en la roda de premsa en què ha presentat el pla de desconfinament de les residències. La consellera ha recordat que en la fase 0 i 1 es permeten les visites en aquests centres en cas de final de vida i quan és necessari per evitar el deteriorament de la situació neurocognitiva del resident. Si entra en vigor la proposta, a la fase 2 les visites es generalitzarien, tot i que sota estrictes mesures de seguretat. Algunes d'elles són la presa de la temperatura abans d'accedir al centre, l'ús de mascareta per part del visitant, el rentat de mans, distància física, desinfecció del calçat i l'habilitació d'un espai únic per les visites, per tal que es pugui desinfectar i netejar.

Per entrar a la residència caldrà prendre's la temperatura, dur mascareta i desinfectar-se el calçat

La limitació de les visites a una a la setmana, i de 30 minuts, es fa per garantir que hi pugui anar tothom, ha explicat Vergés. Tot i això, les residències catalogades com a vermelles (amb casos de Covid-19 i on no s'ha pogut fer una sectorització correcta) no podran rebre visites. Vergés ha destacat el constant diàleg amb el sector: "Ningú vol riscos però tothom vol donar suport [als residents]".



Per l'elaboració del protocol, la Generalitat ha classificat les residències en tres tipus: 472 són verdes, és a dir, no tenen cap positiu; 392 són taronges, que significa que tenen algun cas però estan correctament sectoritzades i, per tant, hi ha zones netes; i 103, vermelles, aquelles on hi ha casos i s'ha detectat que encara hi ha risc i, així, no s'hi podrà accedir encara. 87 residències estan en procés de ser classificades. Vergés ha posat èmfasi en què aquesta classificació és mòbil i esperen que a poc a poc puguin anar-se tornant totes verdes.

Els residents que tornin després de passar el confinament amb la família hauran d'estar aïllats 14 dies

Pel que fa al retorn de les persones grans que han passat el confinament amb la família, Salut preveu que puguin anar retornant progressivament a les residències classificades com a verdes, sempre que hagin donat negatiu en una prova PCR i observant un aïllament de 14 dies. En el cas de persones que hi retornin després d'haver estat ingressades a un hospital, no caldrà fer l'aïllament.



Vergés ha manifestat també que, encara que algunes residències segueixin confinades, es preveu que es pugui augmentar la mobilitat dels residents a zones comunes, sempre que estiguin correctament sectoritzades i no hi hagi contacte amb persones no contagiades.



A la fase 2 també es contempla recuperar els serveis externs a les residències, com perruqueria o podologia, entre d'altres. Vergés ha subratllat que s'està recuperant molt de personal que havia estat de baixa o en aïllament i, també, s'està incorporant gent nova a través de la borsa de treball.

L'àrea metropolitana, a la fase 1

Pel que fa a l'entrada de Barcelona i l'àrea metropolitana a la fase 1 el proper dilluns, proposada per la Generalitat i aprovada pel Govern espanyol aquest divendres, Vergés ha valorat que totes les propostes que han fet fins ara han estat aprovades perquè es fan "amb rigor". "Intentem sempre fer les propostes que considerem que són les adients, mesurant bé que siguin passes segures", ha dit.