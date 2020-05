El Govern proposa que només l'Alt Pirineu-Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona passin a la fase 1 el proper dilluns

El Govern ha proposat que només l'Alt Pirineu-Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, les tres regions sanitàries amb un risc epidemiològic més baix, passin a la fase 1 del pla de desescalada el proper dilluns. Salut considera que les altres sis regions, de risc moderat en el cas de la Catalunya central, Girona, Lleida, Metropolitana sud i Metropolitana nord, i de risc moderat-alt en el cas de la ciutat de Barcelona, encara hauran d'esperar uns dies més per poder-ho fer. Tot i això, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha aclarit en roda de premsa que no necessàriament hauran de passar dues setmanes més per tornar-ho a valorar. "La setmana vinent estarem en disposició de fer una nova proposta per aquestes regions", ha assenyalat.

"La setmana vinent estarem en disposició de fer una nova proposta per aquestes regions", ha dit Vergés

Vergés ha celebrat que cap de les regions sanitàries es trobi en un risc elevat, tot i que ha instat a mantenir la prudència. Aquest dimecres enviaran la proposta al Govern espanyol, que l'haurà d'aprovar ja que és qui té les competències per avançar en el pla de desconfinament. La consellera ha afirmat que creu que "la probabilitat que acceptin la proposta és màxima", perquè és prudent i basada en criteris científics i tècnics, els mateixos en què es basa el Govern de Pedro Sánchez, ha dit. Tot i que el pla estatal preveu el desconfinament per províncies, diumenge passat Vergés va dir que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, havia acceptat que a Catalunya es fes en base a les regions sanitàries, tot i que des de Moncloa no ho van confirmar.



Vergés ha explicat que els territoris que encara no passaran de fase presenten "una evolució molt positiva" però aquests dies de més els serviran per confirmar la tendència a la baixa i alhora "enfortir més el diàleg amb el món local". La consellera ha puntualitzat que en principi no caldria que totes les zones estiguessin en un risc baix per passar de fase.

Per avaluar el risc de cada regió es tenen en compte la incidència de nous casos en els últims 14 dies i la taxa de transmissió

Per avaluar el risc de cada regió es tenen en compte bàsicament dos paràmetres, segons ha explicat el doctor Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat: la incidència de nous casos en els últims 14 dies i la taxa de transmissió, que mostra quantes persones contagia cada persona infectada. A més, també s'analitza la capacitat assistencial del sistema de salut per atendre un possible rebrot.

Segons aquest índex el·laborat en base a diferents paràmetres, les regions de risc baix (fins a 30 punts) són l'Alt Pirineu-Aran (8), Terres de l'Ebre (18) i Camp de Tarragona (21); les de risc moderat (entre 30 i 70 punts), Barcelona metropolitana nord (38), Catalunya Central (46), Barcelona metropolitana sud (58), Lleida (60), Girona (65); i per últim, en un risc moderat-alt (de 70 a 100 punts) hi ha Barcelona ciutat (91). En risc elevat, més de 100 punts, no hi ha cap regió.



Preguntat per què hi ha aquesta diferent afectació a les zones del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu-Aran, Guix ha apuntat que es podria deure a què els fluxos de comunicació, de trànsit, són menors en aquestes zones. Encara que siguin elevats, com en el cas de Tarragona, es mantenen dins la mateixa àrea en major mesura que en d'altres zones, ha dit, tot i que ha remarcat que estan encara en "el terreny de les hipòtesis".



Vergés ha subratllat que, encara que per ara s'està fent un desconfinament per regions sanitàries, no descarten que si hi ha algun territori que mostra un comportament diferent, com per exemple un rebrot, es puguin prendre mesures diferencials, com el que van fer amb la Conca d'Òdena. "Continuem treballant per totes les regions. Algunes han d'anar a un ritme més lent, però evidentment, tot arriba, i tot volem que sigui proper", ha remarcat la consellera.