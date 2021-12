El Govern qualifica de "buit" el discurs de Felip VI: "No va aportar res"

El Govern ha fet aquest matí la tradicional ofrena floral a la tomba de 122è president de la Generalitat, Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de fa 88 anys, el 1933. La delegació, encapçalada pel president, Pere Aragonès, l'ha homenatjat al cementiri de Montjuïc, igual que altres institucions, partits i entitats com l'Ajuntament de Barcelona, la Mesa del Parlament i Òmnium Cultural, entre d'altres.



En una atenció als mitjans, Aragonès ha afirmat que el Govern està compromès amb el llegat de Francesc Macià, un "fil roig" de la Generalitat republicana que tenen "més present que mai" en l'etapa de "reconstrucció" que afronta el país. Durant l'ofrena floral a la tomba del president de la República, Aragonès també s'ha referit al discurs del rei, que ha qualificat de "buit". "N'esperàvem poc i ha aportat molt poc", ha asseverat. En aquest sentit, ha contraposat el missatge del monarca a l'homenatge que cada Nadal es fa a Macià, que ha recordat que tota la vida va unir "la causa de la llibertat i la causa del progrés".



Pel president de la Generalitat, les paraules de Macià han de servir de guia en moments com els actuals, en què veu "evident" que la causa per la justícia social i el progrés col·lectiu "necessiten de la llibertat nacional". "Per això defensem la república catalana, per això defensem la independència, com a millor eina per aconseguir la justícia social, la igualtat d'oportunitats i el progrés del nostre país", ha afegit.



Amb el seu discurs, el rei "renuncia de totes totes a ser part de la solució del conflicte", segons Cuixart

Aragonès hi ha assistit acompanyat del vicepresident, Jordi Puigneró, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.



També han fet ofrena floral a la tomba representants de partits com ERC, el PDeCAT, Junts per Catalunya, i institucions com la Mesa del Parlament, el Consell per la República, així com entitats independentistes com Òmnium Cultural i l'ANC, entre d'altres.



El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat seguir treballant en la república davant del discurs de Felip VI d'aquest divendres, en què, ha assegurat, "renuncia de totes totes a ser part de la solució del conflicte". En l'acte d'ofrena a la tomba de Macià, Cuixart ha dit que el monarca no vol reconèixer la diversitat i la veu com un "atac" a la unitat de l'Estat.



Cuixart ha fet una "enèsima" crida a la unitat dels partits independentistes com a fórmula, ha remarcat, que portarà a la ciutadania a ser "lliures i iguals" tal com ho va "lluitar" el president Macià. El president d'Òmnium ha detallat que és el primer cop en quatre anys que pot assistir a l'ofrena i que el moment és "excepcional".