El Govern qualifica la cultura com a "servei essencial" per blindar-la d'eventuals restriccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que s'emeti una resolució perquè la cultura sigui declarada "un servei essencial" a Catalunya i que tindrà com a conseqüència que el sector cultural quedarà exclòs d'eventuals "restriccions" arran de la Covid-19 i podrà mantenir la seva activitat. Així ho ha explicat aquest dijous la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior del Consell Executiu. Budó ha assenyalat que "les mesures de seguretat estan garantides en la majoria dels espectacles culturals". Així mateix, el president ha demanat als consellers del Govern "lideratge absolut per aquestes setmanes i mesos que venen en cadascun dels seus àmbits".

Budó ha explicat que mentre hi ha hagut restriccions en l'àmbit laboral arran del coronavirus els serveis essencials han pogut seguir amb la seva activitat. En aquest context, ha remarcat que "les mesures de seguretat estan garantides en la majoria dels espectacles culturals. Quan anem a un teatre, hi ha unes distàncies de seguretat, hi ha l'ús de la mascareta i està garantit qui té les entrades i en el cas d'un positiu es determinarien quins han estat els contactes".



"En el cas de restriccions" arran de la pandèmia, ha detallat Budó, "si els serveis essencials poden seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat", la idea és "que el sector de la cultura sigui també un d'aquests serveis essencials".

Manifest d'un miler d'artistes

Aquest mateix dijous, més d'un miler d'artistes i professionals de la cultura han signat un manifest sota el títol 'Prou', en què exigeixen a les institucions mesures "clares" de suport al sector. Reclamen un rescat "econòmic", el manteniment de les programacions públiques, i una comunicació institucional que deixi de crear confusió i doni el missatge inequívoc que la "cultura és segura". Segons el text, la música i la cultura en general s'han vist analitzades "amb lupa" com a "sospitoses". "Prou de criminalitzar-nos. Prou de menystenir la música i la cultura. Prou de focalitzar la por sobre un sector menys problemàtic que d'altres", recullen. Entre els signants hi ha Lluís Gavaldà, Gerard Quintana, Ivette Nadal, Estel Solé, Santi Balmes, Mazoni i Ferran Piqué.

Els signants del manifest, impulsat per Lluis Gavaldà i Jordi Planagumà, defensen que el sector ha fet un esforç "extraordinari" que ha suposat una despesa afegida, fent caure gran part de la programació cultural i convertint-se en un "autèntic desastre econòmic" per a un sector ja de per si precari.



Segons el manifest, la situació ha estat un "torpede a la línia de flotació de la indústria musical", agreujada per les últimes manifestacions del Govern de limitar la trobada de grups a un màxim de 10 persones. "Automàticament, s'inicia una onada de cancel·lacions dels pocs concerts i festivals que encara quedaven. Terror entre el públic que deixa de comprar entrades. Terror entre programadors i promotors", relaten en el text. Una circumstància, asseguren, que amaga un "petit detall": "Explicar que això no afecta els actes culturals que es fan amb totes les mesures".

"Els sotasignants ho tenim clar: en aquests temps d’incertesa, la cultura, més que mai, és l’eina més eficaç i necessària per sentir-nos vius. Per poder viure de debò", conclouen.