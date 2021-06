El Govern es reafirma en l'objectiu de l'amnistia i l'autodeterminació per esquivar la polèmica sobre la unilateralitat

En la seva primera roda de premsa com a portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja ha assegurat que el Govern continua compromès amb l'amnistia i l'autodeterminació. Així ho ha afirmat davant de les recurrents preguntes dels periodistes sobre la polèmica aixecada per l'article a l'Ara del president d'ERC, Oriol Junqueras, on defensa la via d'un referèndum acordat i els indults. "L'única solució a la repressió a l'Estat espanyol és l'amnistia per tornar a la política un conflicte que és polític i que ha de passar per l'autodeterminació, però no ens oposarem a cap proposta que pugui alleugerir el dolor de la repressió", ha declarat.

Així mateix, la ronda de contactes amb els diferents partits començarà dilluns vinent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb totes les formacions menys amb Vox: dilluns es trobarà amb el president del grup parlamentari de Junts i ERC, dimarts amb la CUP, el PSC i els Comuns i encara ha de concretar data amb Ciutadans i el PP. Tot i el posicionament de la CUP, que s'ha mostrat contrària a les paraules de Junqueras, Plaja ha reiterat que els anticapitalistes continuen donant suport al Govern. En aquest sentit, que espera que les reunions siguin "productives i profitoses" . "Avui no ha canviat res respecte ahir ni respecte a les setmanes anteriors", ha asseverat.



Davant l'anunci del cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, que ha estrenat el seu "Govern alternatiu" reclamant que es reuneixi la taula de diàleg entre els partits polítics catalans, Plaja ha apuntat que el Govern "respecta tots els posicionaments, sempre que no pretenguin envair les funcions de les institucions" de Catalunya. "Esperem una oposició responsable i a l'altura del moment que ens trobem i que treballi més enllà de l'escenificació mediàtica", ha etzibat. A més, ha recordat l'aposta pel diàleg del nou Govern, i ha apuntat que la trobada amb el president espanyol Pedro Sánchez està prevista abans de juny, encara que no hi ha data fixada. "No estem ni s’ha entrat en una etapa de normalització, però si en una etapa de negociació", ha determinat.



El Govern crea una comissió delegada en Covid-19

Respecte a aspectes més tècnics, Plaja ha anunciat que s'ha instaurat una comissió delegada en matèria de Covid-19, un nou òrgan de presa de decisions que ha definit com a "reduït i àgil" que hauria de permetre "una millora en la gestió en la nova etapa", en la qual els principals indicadors de la pandèmia van cada dia a la baixa. Aquesta comissió estarà presidida per Aragonès, i estarà formada pel vicepresident, Jordi Puigneró; i els consellers de Presidència, Laura Vilagrà; Salut, Josep Maria Argimon, i Interior, Joan Ignasi Elena, que en seran vocals. Hi podran assistir amb veu però sense vot els titulars dels departaments afectats per les mesures que s'hagin d'adoptar i els secretaris generals d'Interior i Salut, així com el secretari de Salut Pública.L a Comissió evaluarà les propoestes dels diferents departaments, així com el seu impacte econòmic i social abans de remetre-les al comitè del Procicat.