El Govern rellançarà la taula de diàleg després de la victòria judicial de Puigdemont a Sardenya

"Exili 6-justícia espanyola 0". Així d'expressiu es mostrava amb Públic un destacat dirigent de Junts per Catalunya després que Carles Puigdemont fos posat novament en llibertat aquesta tarda a Sardenya per decisió de la jutge italiana que havia de decidir sobre l'euroordre de lliurament emesa pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. La jutge ha decidit suspendre l'extradició a l'espera de la decisió que ha d'emetre el Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat. I a més, la policia italiana va fer cas omís sobre la petició de detenció dels altres dos europarlamentaris de Junts, els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

Puigdemont: "L'Estat espanyol utilitza la justícia per perseguir objectius polítics"

L'esmentada font feia referència a com es van sumant els casos faborables a Puigdemont en tribunals europeus -Alemanya, Bèlgica, Escòcia, TGUE, Suïssa o ara Itàlia- que suposen un revés rere l'altre per al Suprem en el seu afany de detenir i empresonar el que era el president de la Generalitat durant el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017. Segons la defensa de Puigdemont, "ara ja és una obsessió". El mateix Puigdemont ho ha argumentat de forma contundent aquest dilluns a Sardenya: "L'Estat espanyol utilitza la justícia, la imparcialitat de la qual és un pilar de l'estat de dret i la democràcia, per perseguir objectius polítics i això el deixa fora del marc europeu" , ha assegurat l'expresident.

Eufòria en Junts

L'eufòria en Junts és total després del que anomenen "la batalla de Sàsser" i no només per la lògica emoció pel fet que el president i líder del partit, Carles Puigdemont, hagi quedat en llibertat. Els seus dirigents no amaguen també el rèdit polític que els comporta el nou episodi judicial que defineixen com "una gran victòria". Un episodi que ha suposat una evident plataforma de projecció per a Junts, però que a més reforça la seva posició contrària a la taula de diàleg.

Puigneró: "Mentre alguns intenten dialogar amb el Govern espanyol, un altre està esquerdant les estructures de l'Estat"

Ho explicita amb total acritud ni més ni menys que el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró. "Els governs passen, però l'Estat sempre queda", ha afirmat Puigneró en unes declaracions matinals a Catalunya Ràdio. I "mentre alguns intenten dialogar amb el Govern espanyol, un altre està esquerdant les estructures de l'Estat", ha afirmat en una clara al·lusió als seus socis d'ERC, contraposant la confrontació de Puigdemont -que assegura "esquerda les estructures de l'Estat com són la justícia o la monarquia "- amb la taula de diàleg. "Avui és un dia de contrast entre l'Europa lliure i democràtica de Sardenya i la tancada i excloent que desobeeix als tribunals europeus com és Espanya", afegeix el secretari general de Junts, Jordi Sànchez.

Tot i la disparitat d'estratègies que mantenen Junts i ERC, els dos dirigents juntistes asseguren que el Govern té garantida l'estabilitat. No en va el president de la Generalitat va viatjar fa deu dies a Sardenya durant la detenció de Puigdemont i avui encapçalava la delegació d'ERC que ha viatjat a Sàsser la consellera de la Presidència i mà dreta d'Aragonès, Laura Vilagrà. En realitat la posada en llibertat de l'expresident a Sardenya ha generat un respir d'alleujament en els dos socis de Govern. Tant Junts com ERC tenen clar que el lliurament a Espanya de Puigdemont hagués tingut conseqüències impredictibles que cap dels dos partits desitgen.

Esquerra instarà avançar en la taula de diàleg

"El lliurament de Puigdemont podia haver generat el col·lapse de la legislatura"

Aquest escenari, a més de suposar un fort cop per a Junts que quedaria escapçada del seu carismàtic líder, hagués canviat totalment l'escenari polític actual. "El lliurament de Puigdemont podia haver generat el col·lapse de la legislatura" asseguren des de Junts, un escenari que també avalen a ERC, que admeten que no només hagués quedat afectada la política catalana, sinó que també la legislatura espanyola hagués patit un tomb considerable amb la impossibilitat de creuar determinats ponts en la relació entre el Govern espanyol del PSOE i UP amb els independentistes catalans, especialment amb Esquerra. Precisament per això, després de l'ensurt de Sardenya, des d'ERC insten Pedro Sánchez a avançar en la taula de diàleg i arribar a acords que puguin reduir l'impacte d'una situació d'aquest calat, que "pot fer volar els últims ponts en peu", asseguren.

Fonts pròximes a la presidència d'Esquerra es mostren convençuts que "els torpedes judicials contra el diàleg" continuaran i "l'independentisme s'ha de preparar per a això ". I els republicans reafirmen que l'única via possible és la taula de diàleg, "no perquè confiem en el partit socialista -assegura un estret col·laborador d'Oriol Junqueras-, sinó perquè és l'única via que ens pot donar un cert aval internacional". Per a això, diuen els republicans, "cal unitat estratègica en l'independentisme per ser més forts en la negociació" i insten a Junts a fixar una delegació en els termes fixats per Aragonès -membres del Govern- i incorporar-se als treballs de la taula .

Des de Junts recorden a més que "no hi ha solució possible al conflicte sense nosaltres i sense Puigdemont, per la qual cosa és imprescindible solucionar la situació dels exiliats", i insten al Govern espanyol, i per derivada al propi Aragonès, a acceptar els noms que Junts ha proposat per seure a la taula, incloent dos expressos com Jordi Sànchez i Jordi Turull.

Però Esquerra es mostra ferma en la seva estratègia, que resumeixen en "a més repressió, més necessària és la via dialogada". "Defensem explorar al màxim la via dialogada -afirma la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta,- com a fórmula per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació".

La detenció de Puigdemont a Sardenya, encara que breu, ha tingut un gran impacte al Palau de la Generalitat. Encara que des de la presidència reconeixen que la situació s'ha reconduït gràcies a l'alliberament de l'expresident, Aragonès plantejarà a Pedro Sánchez la necessitat d'accelerar els treballs de la taula de diàleg. És cert que els acords al respecte inclouen que no s'estipularà cap tipus de calendari, però creix el convenciment a Esquerra que serà necessari fixar algun tipus d'acord que mostri l'avanç en la via del diàleg davant d'un 2022 ple de judicis a alts càrrecs dels partits independentistes i a centenars de persones corrents. Alguns d'ells, amb demanda d'anys de presó. Sense oblidar que el futur de Puigdemont i de la resta de dirigents que resideixen a l'estranger -entre ells la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a Suïssa- penja d'un fi fil judicial per molt que de moment sigui bastant resistent a les fortíssimes pressions del Tribunal Suprem espanyol.

ERC insisteix que la solució més efectiva seria l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia que planteja el Parlament, però davant de la contundent negativa del PSOE recorden el compromís en la desjudialización del conflicte a què es va comprometre Pedro Sánchez i que explicita en el Govern espanyol la part d'Unides Podem amb una reforma del delicte de sedició que es manté encallada en el tràmit parlamentari per falta d'impuls polític, a l'espera de el moment oportú, asseguren algunes fonts parlamentàries pel temor que provoca en els socialistes aprovar una mesura com aquesta.

La detenció de Puigdemont a Sardenya va poder ser una bomba de destrucció massiva per al diàleg però pot esdevenir un accelerador del mateix. O al menys, així s'intentarà des del Govern, que pretén rellançar el procés de negociació amb el Govern espanyol amb la mirada posada en finals de 2023. Un moment crucial que inquieta pel que podria suposar una victòria electoral a les eleccions generals de PP i Vox.