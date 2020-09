El Govern remarca que després de la inhabilitació "no hi ha president" a Catalunya i l'oposició carrega contra Torra

El Govern en funcions no "normalitzarà la situació" desencadenada per la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el ja expresident Quim Torra. El vicepresident, Pere Aragonès, que des d'aquest dimecres ostenta les funcions de president, ha reivindicat que després de la inhabilitació de Torra "no hi ha president" a Catalunya. Durant una intervenció al ple específic sobre el cessament, el republicà ha afirmat que el Govern seguirà "fent feina", treballant per afrontar les conseqüències de la pandèmia i amb assumptes "ordinaris". Aragonès ha lamentat la situació de "repressió" que pateix Catalunya i que ha conduït fins la situació actual. "Volem un país normal per a tota la ciutadania. El marc de l'Estat no és possible, només és possible un país independent", ha sostingut.

Aragonès ha lamentat la "repressió": "Volem un país normal per a tota la ciutadania"

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, també ha assegurat que no es pot "normalitzar" la situació política actual i ha criticat que la "repressió" continuï. Ha criticat que l'Estat hagi vulnerat "tots els drets democràtics fonamentals" i ha recordat que des de l'exili s'estan posant els "fonaments" per guanyar la lluita dels "nostres drets i llibertats". Per això, ha demanat persistir per generar "punts d'inflexió" com a les properes eleccions, previstes, en principi, pel 7 de febrer. La portaveu del Govern ha recordat les paraules de Torra i ha dit que caldrà escollir entre democràcia o repressió, monarquia o república catalana. També ha reclamat una llei d'amnistia com a part de la "solució" al conflicte polític. Finalment Budó ha agraït la feina feta per Torra: "Som el teu Govern".

L'oposició carrega contra Torra per deixar el Govern en funcions

D'altra banda, l'oposició s'ha mostrat dura amb l'expresident. El grup del PSC no ha assistit al ple com a mostra de desacord amb la seva convocatòria, ja que consideren que té la naturalesa d'impuls de l'acció política del Govern, quan està en funcions, i creuen que el reglament de la Cambra no permet aquest tipus de compareixença.



Pel que fa al líder de l'oposició i del grup de Cs, Carlos Carrizosa, ha augurat que Torra tornarà al Parlament per donar explicacions sobre el "forat negre" per pagar el procés que "ha intentat tapar durant el seu mandat". En la seva intervenció, Carrizosa ha garantit que el seu grup "investigarà i auditarà" el mandat del 131è president de la Generalitat. A més, ha avançat que el seu grup proposarà eliminar per llei les pagues i les oficines dels expresidents. "Tenim presidents que no duren ni dos anys sense delinquir i després se'n van amb la paga per a tota la vida", ha lamentat.

El PSC no ha assistit al ple com a mostra de desacord amb la seva convocatòria

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat "l'èpica buida" de l'independentisme i ha retret al president inhabilitat que vulgui convertir les pròximes eleccions en un plebiscit i superar el 50%: "No sabem per a què, diria que no ho saben ni vostès", ha etzibat al ple. Albiach ha lamentat que el Govern es quedi en funcions perquè "les crisis no descansen" i ha dit que amb la situació actual quatre mesos "amb un executiu fracturat, en funcions i amb capacitats limitades no és la millor idea". Després que Torra hagi comparat l'Estat espanyol amb un "règim autoritari" per haver-lo inhabilitat per una pancarta, Albiach ha replicat que "Espanya no és Turquia".

La CUP ha retret a JxCat i ERC haver acatat de forma "humiliant" la sentència del Suprem

D'altra banda, la CUP ha presentat les eleccions anticipades com a "un plebiscit dins l'independentisme" en el qual s'haurà de triar entre "més autonomisme i claudicacions", o "l'independentisme de lluita, de combat, de sobirania i sense claudicacions" dels anticapitalistes. "Cal que avui sigui l'inici d'un punt d'inflexió", ha assegurat el diputat de la CUP Carles Riera en el seu discurs, en el qual ha preguntat a JxCat i ERC "què faran" si l'independentisme supera el 50% dels vots. "Tornaran a fer el mateix, acatar l'Estat i gestionar l'autonomia com han fet amb la inhabilitació?", ha demanat. Riera ha aprofitat la seva intervenció per lamentar l'acatament "humiliant" de la sentència del Tribunal Suprem. "Abans que l'Estat hagi publicat el cessament al BOE, el Govern ja ha rellevat el president, sense esperar que el Tribunal Constitucional es manifesti sobre el recurs", ha afirmat.



A continuació, el president del grup del PP, Alejandro Fernández, ha criticat la immaduresa de "l'episodi de la pancarta" i ha demanat a Torra que "es deixi de victimismes" quan cobrarà una pensió vitalícia pel seu breu mandat. Ha volgut enviar un missatge que "tirarem endavant" i ha apel·lat a la "concòrdia" i al "bon govern" com a "recepta" per sortir de la situació actual.