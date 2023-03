El Govern repartirà productes menstruals gratuïts

El Govern garantirà l'accés gratuït a productes menstruals reutilitzables, com copes i calces menstruals i també compreses de tela. Es tracta d'una mesura inclosa en el Pla Integral d'Equitat Menstrual, anunciat aquest dimarts en el marc del 8M per la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Comptarà amb una dotació de 7,6 milions i es preveu que es desplegui entre 2023 i 2025. Arribaran a prop d'1,8 milions de dones i també contemplarà la instal·lació de dispensadors amb productes d'emergència i per a dones vulnerables en llocs públics.

Es llencen 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables a l'any

El Pla s'emmarca en l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius i també vol avançar per trencar els tabús i estigmes associats a la menstruació i el climateri, que comprèn la premenopausa i la menopausa.



Verge ha subratllat que es tracta d'una mesura "pionera" que combatrà la pobresa menstrual, que afecta prop d'un 20% de les dones que tenen la regla a Catalunya, a més de contribuir a la justícia climàtica. Cada any a Catalunya es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables.

Dispensadors als CAP, comissaries i estacions de FGC

Els productes es podran recollir en diversos punts del país, tot i que Verge no ha concret encara quins perquè ho estan estudiant. Els dispensadors amb productes per a situacions d'emergència s'instal·laran en centres educatius i universitats, equipaments juvenils, CAP, equipaments de serveis socials, comisssaries o estacions de FGC, entre d'altres.

La mesura va en la línia de la que ja està vigent als instituts, on es reparteixen productes menstruals a l'alumnat de 3r d'ESO. A més, també s'introduiran descomptes per a la compra de productes menstruals sostenibles i reutilitzables. Per facilitar l'ús de la copa menstrual, s'adaptaran i senyalitzaran els lavabos en els equipaments i espais de treball públics, inclosos els centres educatius.