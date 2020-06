El Govern s'obre ara a modificar la polèmica adjudicació a Ferrovial del rastreig dels contactes dels contagiats

L'allau de crítiques dels professionals sanitaris podria provocar algun tipus de rectificació del Govern en la polèmica adjudicació a una filial de Ferrovial del rastreig dels contactes dels positius de Covid-19. Si més no, així es desprèn del que ha manifestat aquest dilluns la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una entrevista a la Ser. "El que demano és que els escoltem, en parlem i, si cal, modifiquem el que haguem de modificar", ha dit la consellera, que ha admès que "no s'ha escoltat prou" els professionals sobre com s'ha de fer el seguiment dels casos.



Budó ha concretat que la decisió ha estat del Departament de Salut i que "tècnicament" es tracta d'una ampliació del contracte telefònic perquè Ferroser, filial de Ferrovial, presta el servei del 061. És a dir, una "ampliació d'un contracte vigent que es va fer per concurs públic", ha explicat. Preguntada pel fet que Ferrovial és una de les empreses condemnades pel cas Palau, Budó ha dit que no s'han de barrejar les coses.

El Col·legi de Metges ha exigit aquest cap de setmana al Departament de Salut que reverteixi la decisió de subcontractar el seguiment dels positius de Covid-19. Es tracta d'un contracte de gairebé 17,7 milions, que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha adjudicat sense concurs públic, via procediment d'emergència, a Ferroser. El contracte té una durada d'un any.

Els professionals sanitaris han reclamat les darreres 48 hores que aquesta funció de rastreig dels casos positius recaigui en l'atenció primària, "per lògica, per coherència i per major seguretat clínica".



Entre els que ho han fet hi ha el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i el de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), Antoni Sisó. També s'hi ha oposat el sindicat Infermers de Catalunya. En un comunicat, critica que s’opti per externalitzar un servei en lloc de "dotar de recursos humans i materials el sistema públic d’atenció primària de Catalunya".