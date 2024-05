El Govern sanciona Renfe amb 900.000 euros per l'avaria de l'R2sud a Gavà

El Govern ha imposat una sanció de 900.000 euros a Renfe per vulnerar els drets dels consumidors durant l'avaria de l'R2sud a Gavà del maig de l'any passat. Són 200.000 euros més que els proposats inicialment per l'Agència Catalana de Consum. L'Executiu ha augmentat la multa després d'una sèrie d'inspeccions.

Segons l'expedient de Consum, Renfe va fer "pràctiques comercials deslleials" perquè va informar malament els usuaris a l'hora de decidir si compraven bitllets per aquella línia, una infracció que es considera "molt greu" tenint en compte la "desconfiança" que es genera i el predomini de Renfe al mercat.

L'avaria es va produir l'1 de maig, i hi va haver polèmica sobre el seu origen, atribuït inicialment de forma errònia a un llamp. Posteriorment, es va concloure que hi havia hagut un trencament d'un fil de la catenària que per la vandalització del sistema de terra que havia de protegir les instal·lacions i el mal estat de la infraestructura no va poder ser detectat automàticament.

Cal recordar que el servei de l'R2sud no es va normalitzar passats 20 dies de la incidència, amb els problemes que això va comportar per als usuaris d'una de les línies més utilitzades de Rodalies. L'avaria va provocar molta polèmica i va ser utilitzada pel Govern per insistir en el traspàs de Rodalies, un reclam històric de la Generalitat.



Un equip d'inspectors

L'origen de la sanció es remunta a tres expedients sancionadors a Renfe fa just un any a Barcelona, Tarragona i les Terres de l'Ebre per les irregularitats detectades durant les inspeccions arran de les incidències durant aquelles setmanes a l'R2sud.

La Generalitat va desplegar un equip d'inspectors el 8 de maig a les estacions de Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia, Camp de Tarragona, Reus i l'Aldea-Amposta-Tortosa per comprovar si l'operadora complia amb les seves obligacions cap als consumidors i actuava per reduir les incidències en el servei. Durant el transcurs de la inspecció, va detectar alteracions dels horaris i dels transports alternatius, punts d'atenció als clients tancats i trens anunciats com a directes que després s'aturaven a totes les estacions.

Per això, Consum considera demostrat que hi havia "deficiències" en la informació que oferia la companyia ferroviària en relació al servei de l'R2sud, que en aquells moments estava afectada per l'avaria derivada de l'incendi en un quadre de senyals a Gavà.

Al novembre, Renfe va al·legar que les modificacions del servei arran de l'avaria es van consensuar amb la Generalitat, com a titular del servei. L'operadora també va explicar que va fer un esforç per garantir la mobilitat i per mantenir informats els clients a través de tots els seus canals de comunicació i atenció al client tot i la complexitat de la situació.