El Govern ha sancionat 79 grans tenidors amb un total de sis milions per no oferir lloguer social

L'Agència Catalana del Consum ha sancionat 79 grans tenidors amb un total 6,07 milions des de febrer de 2020 per no oferir lloguer social a famílies vulnerables. Així ho han detallat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el director de Consum, Albert Melià, aquest divendres i han precisat que dues empreses acumulen gairebé la meitat de les multes (2,7 milions). Una penalització milionària que surt dels 1.242 expedients oberts en els últims quatre anys.

Melià ha explicat que s'ha incorporat, com a mesura dissuasiva, la publicació al DOGC dels noms dels grans tenidors i les sancions imposades per no complir amb la normativa que estableix la llei 24/2015 d'emergència habitacional, sempre i quan la sentència administrativa sigui ferma.

El director de Consum ha concretat que dels 79 grans tenidors sancionats, 27 acumulen més d'un expedient i el 52% dels processos engegats es concentren en dues empreses, tot i que ha matisat que potser no deriva amb penalització econòmica. Es tracten, segons ha informat, de Divarian Propiedad amb 423 expedients i Promotoria Coliseum Real Estate, amb 221 per no oferir lloguer social abans d'iniciar el desnonament del domicili, tal com recull la llei d'emergència habitacional.

Justament Divarian és filial del fons voltor Haya Real States i ha estat objecte de diverses protestes del moviment per l'habitatge per les seves pràctiques.

A la vegada, Melià ha assenyalat que ja s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 11 companyies a les quals se'ls ha multat per no complir amb la normativa com ara Coral Homes, Altamira Santander Real Estate i Claysburg, entre d'altres. CaixaBank, Cerberus i Blackstone són els principals grans tenidors privats amb més habitatge a Catalunya.

El director de Consum ha explicat que des del maig de 2023 l'Agència ha incorporat en tots els procediments sancionadors, un cop les empreses han esgotat la via administrativa, la publicació i difusió de la penalització i el seu nom. "Pot reforçar aquest efecte dissuasiu adreçat als grans tenidors i aquells que estan obligats" a complir amb la regulació, ha recalcat Albert Melià.

El director ha situat les principals actuacions sancionadores a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que a la capital catalana les competències són del consistori: 110 expedients a Badalona, 79 a l'Hospitalet del Llobregat, 66 a Sabadell, 64 a Terrassa, 60 a Santa Coloma de Gramenet, 52 a Mataró, 34 a Vilanova i la Geltrú, 29 a Rubí, 27 a Montcada i Reixac i 26 a Sant Boi de Llobregat.