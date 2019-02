El Govern suspèn la seva agenda durant la vaga del 21-F

El Govern de la Generalitat donarà suport a la vaga del 21 de febrer suspenent tota l'agenda pública d'aquest dijous. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, qui exerceix de portaveu de l'executiu substituint Elsa Artadi mentre aquesta es trobi a Madrid per seguir el judici al procés.



Buch, però, ha matisat que el Govern no se suma a la vaga, sinó que "respecta" el dret dels catalans a fer-la, i en aquest cas és "més sensible" amb aquest dret tenint en compte el rerefons dels presos independentistes que, tot i no ser el motiu de convocatòria, envoltarà les mobilitzacions. Tot i això, Buch també ha assegurat que els departaments més afectats per les mobilitzacions, per garantir la seguretat o per analitzar les xifres de seguiment, estaran especialment actius.

Serveis mínims pel 21-F

La Generalitat també ha fixat els serveis mínims de cara a la vaga convocada per la Intersindical-CSC. Els trens de Rodalies i regionals de Renfe funcionaran al 33% durant tot el dia, i Ferrocarrils de la Generalitat aturarà la seva activitat fins al 50% en hores puntes (des de les 6.30 h a les 9.30 h i des de les 17.00 h a les 20.00 h) i fins al 25% durant la resta de franges. El transport per a persones amb diversitat funcional oferirà el seu servei habitual i es mantindrà el servei de transport escolar pels centres d'Infantil i Primària que no tinguin una altra alternativa. A les autopistes, baixarà fins a un terç el personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari.



Pel que fa a la sanitat, els serveis d'urgències i unitats especials mantindran el seu funcionament normal i s'hauran de garantir els tractaments de radioteràpia, quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i criteri professional. També s'haurà d'atendre l'atenció urgent i greu. Als centres d'assistència extrahospitalitària, es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual i s'oferirà el servei amb un 25% de la plantilla. L'assistència sanitària als centres privats s'establirà amb els mateixos serveis mínims que la pública i els serveis farmacèutics operaran amb el personal que ofereixi els serveis als torns de guàrdia i nits, amb les farmàcies de guàrdia obertes.



Els centres docents públics i privats no universitaris i les llars d'infants comptaran amb una persona de l'equip directiu per centre de treball. A aquesta persona també s'hi afegirà un docent per cada sis aules d'ensenyament infantil i Primària, un professor per cada quatre aules de centres d'educació especial i un terç de la plantilla a les llars d'infants. El servei de menjadors quedarà garantit per un terç del personal.