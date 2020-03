El Govern tanca tots els centres educatius de Catalunya a partir de dilluns pel coronavirus

L’endemà que la Generalitat elevés a fase d’alerta el nivell de prevenció pel coronavirus i la cancel·lació de totes les activitats que suposessin concentracions de més de mil persones, s’han anunciat noves mesures per abordar els efectes de l’epidèmia, que van des dels tancaments d’espais públics a línies d’ajut econòmic a les empreses. La més important és el tancament de tots els centres educatius de Catalunya a partir de dilluns, que afectarà més d'1,8 milions d'estudiants i uns 90.000 docents. La mesura inclou escoles bressol, escoles, instituts, universitats i centres de formació professional. La decisió s'ha pres per prevenir la propagació del coronavirus. Alguns centres ja havien tancat. És el cas dels d'Igualada i quatre poblacions més de l'Anoia, on hi ha un brot que preocupa especialment les autoritats sanitàries. D'aquesta manera, Catalunya s'uneix a Madrid, el País Basc i la Rioja, altres autonomies que els darrers dies o hores han decretat el tancament d'escoles, instituts i universitats.



A més a més, el Govern ha decretat el tancament durant un període mínim de 15 dies els casals cívics, casals de gent gran, les cases del mar i les ludoteques, mentre que a les residències de gran, se suspenen temporalment els nous ingressos per si cal espai d'aïllament, i només es permetran les visites de familiars en cas d'urgència.



D’altra banda, el Govern ha aprovat un paquet de mesures econòmiques per pal·liar l’impacte del coronavirus. En una roda de premsa en què han participat el president, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Chakir el Homrani, la Generalitat ha anunciat que obrirà una línia de préstecs de fins a 1.000 milions d'euros per ajudar a les petites i mitjanes empreses a fer front als problemes derivats de la crisi del coronavirus, garantint la liquiditat i el màxim de lloc de treballs.

A través d'avals de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, l'executiu assumirà el 75% del risc creditici dels crèdits que puguin oferir les entitats bancàries, segons ha explicat el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès. "És un pla de xoc per dotar de liquiditat immediata a les empreses, que és el principal factor de risc", ha dit Aragonès, recordant que cauen comandes però es mantenen costos fixos. La mesura pot ajudar a unes 4.000 pimes, ha dit. Les mesures del pla de xoc econòmic també inclouen que el número d'atenció sanitària, el 061, sigui gratuït i l'aprovació d'una moratòria fins al setembre de l'abonament de la taxa turística.



A més a més, Torra ha assegurat que participarà en la conferència de presidents sobre el coronavirus que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per a dissabte amb tots els líders autonòmics. "No hi ha colors polítics, cal responsabilitat", ha dit el president, assegurant que la pandèmia de coronavirus "posa a prova" el Govern, la societat i les persones. "Ha de sortir el millor de nosaltres, no hi ha colors polítics, disputes ni interessos legítims electorals", ha afegit. Per això ha decidit aparcar "temporalment" la política de no participar en aquest tipus de fòrums. També ha comentat que cal preveure l'opció que el Govern pugui celebrar consells executius per videoconferència, en cas que algun dels seus membres s'hagi de confinar.

Colau i cinc regidors més de Barcelona, confinats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, està en aïllament domiciliari després que l'Ajuntament de Barcelona hagi acumulat cinc positius per coronavirus. En total hi ha 145 treballadors en quarantena, entre ells la tinenta d'alcaldia Janet Sanz. Aquests dos membres del govern municipal se sumen a quatre regidors que ja s'havien fet públics en les últimes hores: el tinent d'alcaldia Jaume Collboni i els regidors Jordi Martí, Montserrat Ballarín i Rosa Alarcón. Pel que fa als positius, hi ha una mestra d'una escola bressol; un treballador de l'àrea econòmica; un altre de la d'ecologia, i ara se sumen un de l'àrea d'ecologia urbana i un de l'àrea jurídica.

Salut admet que "tard o d’hora" arribarà la circulació "massiva" del coronavirus

El director general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha afirmat que "de manera majoritària" es coneix la traçabilitat dels casos detectats fins ara de coronavirus a Catalunya però ha reconegut que "tard o d'hora" arribarà la circulació "massiva" del virus. En declaracions a TV3, Ramentol ha afegit que quan aquesta situació arribi "s'hauran de prendre noves mesures". Sobre el brot detectat a Igualada, ha apuntat que té "trets d'excepcionalitat" i que no es correspon amb la situació epidemiològica que es viu actualment a Catalunya. D'altra banda, ha dit que s'aturaran les rotacions de metges residents entre centres i que no es descarta incrementar les hores de feina d'alguns professionals.

Igualada, ciutat deserta

Igualada s'ha llevat gairebé deserta aquest dijous al matí, el primer dia després de decretar el tancament dels centres educatius de la ciutat i els municipis veïns pel brot de coronavirus. La directora de l'Institut Pere Vives d'Igualada, Carme Hernández, ha explicat que l'aturada representa un "trasbals" per la dinàmica del centre, "sobretot perquè és una època important de preparació de les proves de selectivitat". La mesura afecta més de 15.400 alumnes i 1.400 professors entre Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí.



El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Departament de Salut, van decidir el tancament de 39 centres educatius públics i concertats d'Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui, i Vilanova del Camí per un període de dues setmanes. Aquest dijous, Educació ha tancat l'escola Mas Boadella del barri de Can Llong de Sabadell, després que s'hagin hagut de confinar als 35 docents del centre a causa del coronavirus. Educació ha informat en un comunicat que es tracta de la totalitat de la plantilla i per això s'ha procedit a suspendre l'activitat durant 14 dies



També ha quedat suspesa l'activitat de dos centres de dia de la ciutat de Barcelona perquè s'ha confirmat un cas de coronavirus a cada centre entre els usuaris. S'ha activat el Servei d'Assistència Domiciliària per donar resposta a les persones usuàries en situació de vulnerabilitat que viuen soles.