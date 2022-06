El Govern tira pel dret i prepara una candidatura en solitari pels Jocs d'hivern

El Govern prepara una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern 2030 després de setmanes de negociacions infructuoses per intentar que l'Aragó es tornés a comprometre amb el projecte conjunt. "Podem fer els Jocs sols", ha dit aquest dijous la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que encarregarà la proposta a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern.

Com ja havia suggerit anteriorment, Vilagrà ha defensat que són "perfectament capaços" de tirar endavant sense l'Aragó presentant una "candidatura potent" i "pròpia" amb "col·laboracions externes" per fer les proves de salt i lliscament.

Segons la consellera, el Comitè Olímpic Internacional (COI) ha expressat la seva voluntat de presentar "una proposta europea" pel 2030. "Ningú pot tenir dret a vet", ha avisat Vilagrà, preguntada per les amenaces de l'Aragó de boicotejar la proposta catalana. En aquest sentit, l'executiu no "entendria" que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) renunciés a posar sobre la taula una candidatura, ha dit Vilagrà.



La consellera ha reiterat que no volen esperar al 2034 per celebrar els Jocs, però no ho descarta. "No està sobre la taula, però ho valorarem", ha subratllat.

Stop JJOO celebra que la candidatura s'hagi "enfonsat"

La Plataforma Stop JJOO ha volgut "celebrar" aquest dijous que la candidatura de Jocs d'hivern 2030 al Pirineu s'hagi "enfonsat", ja que, segons les informacions que han rebut, preveuen que hi haurà un anunci oficial sobre la retirada del projecte entre divendres i dilluns, tot coincidint amb la visita del president del COE, Alejandro Blanco, a Catalunya.

Un portaveu de l'entitat, Bernat Lavaquiol, ha demanat a Vilagrà que "aturi aquesta agonia i es posi a treballar en les polítiques del Pirineu". Així, volen que es constati que no hi havia cap "xantatge" i que, per tant, les inversions previstes al territori s'executaran igualment, ha dit la també portaveu, Helena Guillén.