El Govern treballa en un pla de reparació econòmica amb ajuts de 200 euros pels més afectats

El Govern està treballant en un pla transversal, liderat pel president, Quim Torra, per "fer front al rescat de les persones i la reparació dels danys econòmics" provocats per l'emergència sanitària. Ho ha anunciat la portaveu, Meritxell Budó, que ha informat que el pla inclou un ajut extraordinari de 200 euros per les unitats familiars que hagin vist els seus ingressos reduïts en almenys un 30%. Es tracta d'un "ajut d'urgència" que serà tramitat de la forma "més ràpida possible" per atendre les despeses de primera necessitat, com la compra d'aliments, productes sanitaris o el pagament dels subministraments bàsics. El Govern calcula que s'hi podrien acollir unes 100.000 famílies i això beneficiaria un total de 300.000 persones.



Budó ha explicat en la roda de premsa diària del Govern que aquest pla s'emmarca en una segona fase de l'epidèmia, centrada en abordar la reparació econòmica, tot i que ha recordat que encara estan en la primera fase, de resposta a l'emergència sanitària. La portaveu ha incidit en què la participació de les administracions locals serà "imprescindible" en el pla, que serà presentat d'aquí a pocs dies.

La partida destinada a aquesta ajuda és de 20 milions d'euros, ha explicat Budó, i serà compatible amb d'altres prestacions. La podran demanar treballadors afectats per un ERTO, els que hagin vist acabat el seu contracte temporal durant l'estat d'alarma i els autònoms que hagin suspès la seva activitat.



Pel que fa a la sortida dels infants al carrer després de més de 40 dies de confinament, aquest diumenge, Budó ha remarcat que "en la majoria de casos, el distanciament social es va complir", però hi ha imatges on es veu que no. Per això, la portaveu ha demanat a la ciutadania no abaixar la guàrdia i complir amb totes les mesures de seguretat per no haver de fer passos enrere en el desconfinament.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha lamentat les imatges d'aglomeracions que es van poder veure a les xarxes i ha assenyalat que la proposta de la Generalitat de permetre la sortida segons franges horàries per l'edat dels infants era per evitar aquesta situació, motiu pel qual ha demanat al Govern espanyol que replantegi la mesura.



Segueix la tendència a la baixa de l'ocupació de les UCI

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que l'ocupació de les Unitats de Cures Intensives (UCI) segueix a la baixa i ara ja és del 63% respecte al total de la capacitat ampliada de llits crítics, que triplica l'habitual. Aquest dilluns hi ha a les UCI catalanes 778 malalts crítics de Covid-19 i 279 pacients d'altres patologies. Vergés ha assenyalat que "és un gran repte pel sistema sanitari" compaginar l'atenció als pacients de coronavirus i els d'altres patologies, que durant el pic de la crisi van reduir-se.

L'estudi de seroprevalença iniciat aquest dilluns a l'Estat comptarà amb 9.900 mostres de Catalunya i finalitzarà el 21 de juny

Vergés ha explicat s'han fet 230.000 testos PCR a Catalunya, 36.000 en l'àmbit de les residències de la gent gran. Pel que fa a l'estudi de seroprevalença iniciat aquest dilluns al conjunt de l'Estat, Vergés ha explicat que a Catalunya la mostra serà de 9.900 persones pertanyents a 3.409 unitats familiars, a qui se'ls farà testos serològics per saber si han passat la malaltia. Vergés ha posat èmfasi en què la gestió de l'estudi l'assumirà l'atenció primària, concretament, 146 equips d'arreu del territori. Es farà en tres onades i acabarà el 21 de juny.



La consellera ha alertat que el desconfinament que ve a partir d'ara "és molt més complex" que el fet fins el moment i per això la Generalitat va aprovar dissabte un pla detallat amb les diferents fases. "És una eina que posem a disposició de tota la ciutadania", ha remarcat, i ha subratllat que les propostes han de ser "flexibles i adaptables" a la realitat de cada municipi. Vergés ha criticat els "missatges senzills i els anuncis fàcils" sobre la sortida dels diferents col·lectius al carrer per part del Govern espanyol, i ha demanat fixar bé com s'apliquen aquestes mesures encara que sigui complex. "Ens estem preocupant molt de quan passen les coses i fent anuncis de quan podrà ser, però és tan important o més el qui, l'on i el com", i ha apuntat que l'exemple dels nens pot repetir-se amb els esportistes.