El Govern ultima el desconfinament en cinc fases que preveu la sortida d'infants, adolescents i gent gran 

L'informe sobre el pla de desconfinament encarregat per la Generalitat a l'equip liderat per l'infectòleg Oriol Mitjà ha arribat a les mans del Govern aquest dimarts. La proposta es basa en un desconfinament gradual en cinc fases, basat en el distanciament social i la identificació de casos, els seus contactes i el consegüent aïllament. Mitjà també demana un estudi de la influència del coronavirus per territoris i franges d'edat per tal de conèixer el tant per cert de persones "serològicament positives", així com assignar la planificació i implementació d'aquesta estratègia a un espai amb representació de tots els Departaments, que tal com ha avançat Budó serà el comitè del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat).

A més, Budó ha assegurat que l'informe no recomana "explícitament" la implementació de l'anomenat passaport immunològic, que limitarà la mobilitat en funció de si s'ha superat el coronavirus o no, però que sí que el contempla com una de les possibles mesures per acreditar l'estat immunològic de la població: "No hi ha una recomanació explícita per aquesta eina, però és una possibilitat. S'han d'explorar diferents opcions".



La portaveu del Govern també s'ha referit a les mesures de desconfinament parcials per facilitar que infants i adolescents puguin sortir al carrer, una aposta també recomanada per l'informe. Budó ha insistit que només es podrà aplicar si les dades de contagis confirmen que el pic de la corba s'ha superat: "Ho hem de fer de forma segura. Només si controlem l'epidèmia, podrem fer que totes les passes siguin passes segures".

"Cal que se'ns retornin les competències per tal de desescalar el confinament. Esperem que durant les pròximes hores el Govern espanyol accepti aquesta petició".

Vergés també ha esmentat les diferències respecte al desconfinament de menors que el Govern espanyol limita només a infants mentre que la Generalitat l'amplia a adolescents fins als 18 anys: "Hem posat especial èmfasi en les persones més vulnerables sobre les quals tenim responsabilitats públiques. Això són infants, però també adolescents i gent gran", motiu pel qual consideren que també han de quedar emparats per aquestes mesures. La consellera ha demanat a l'Executiu espanyol que "justifiqui" la seva decisió per tal de poder replicar-la, en cas que sigui necessari. Vergés, però, no ha indicat quines seran les mesures de desconfinament per a les persones d'avançada edat.

Ambdues conselleres també s'han referit al xoc competencial entre l'Executiu estatal i la Generalitat respecte a la totalitat del pla de desconfinament, ja que tots dos governs treballen en paral·lel en una estratègia per aquesta etapa de l'epidèmia. Budó ha defensat la legitimitat del Govern per preparar aquestes mesures, encara que després de l'estat d'alarma se centralitzessin totes les competències a Madrid: "Considerem que és la nostra responsabilitat dotar-nos d'aquelles propostes que ens vagi millor per afrontar el desconfinament".



A més, la portaveu ha assenyalat que el Govern espanyol va defensar que el pla s'havia d'aplicar de manera diferenciada a cada territori: "Pensem en mesures concretes per no caure en els mateixos errors i permetre que el desconfinament es pugui territorialitzar evitant rebrots". Budó ha demanat de nou el retorn de les competències a Catalunya: "Cal que se'ns retornin les competències per tal de desescalar el confinament. Esperem que durant les pròximes hores el Govern espanyol accepti aquesta petició".