Després de contemplar en helicòpter l'impacte de les pluges i les inundacions d'aquest dimecres al Montsià, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el Govern "valora la declaració de zona catastròfica" per als municipis més afectats. Això implicaria més ajudes per als afectats. En declaracions als mitjans des del centre de comandament establert al parc de Bombers d'Amposta, Aragonès ha afegit que el Govern i els ajuntaments "donaran ajudes als afectats on no arribin les asseguradores" i que es realitzarà una avaluació dels danys "per restablir la normalitat l'abans possible". També ha comentat que calen actuacions de caràcter estructural perquè hi hagi capacitat de resistir a fenòmens meteorològics com aquest temporal.



Minuts abans, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, havia assegurat a Catalunya Ràdio que el Govern posarà "tots els recursos que siguin necessaris" pels afectats per les inundacions d'aquest dimecres. "Hem de ser ràpids i diligents i no ens pot faltar la coordinació" entre administracions i departaments del Govern.

Les xarxes viària i ferroviària, normalitzades

Les carreteres afectades pels forts aiguats que van caure dimecres a les Terres de l'Ebre -sobretot al Montsià i, en menor mesura, al Baix Ebre- s'han reobert al trànsit a quarts de vuit del matí d'aquest dijous, com també el servei ferroviari entre Ulldecona i l'Aldea. Alhora, més de 80 persones han dormit fora de casa seva per les inundacions. En concret, a Alcanar 58 persones han estat allotjades a l'hotel Carlos III, 5 al Montecarlo i 14 al Pavelló Municipal, mentre que 6 persones han passat la nit a l'hotel Bonlloc d'Ulldecona.



En total, els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 702 trucades per 519 incidències fins les 6 del matí. El 90% de les trucades provenen del Montsià i més de la meitat directament d'Alcanar, el municipi més afectat i on el registre de pluja va ser històric: més de 230 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat de la mitjana anual de pluja. Endesa ha informat que s'han solucionat les afectacions a les línies elèctriques de la zona i el servei ha quedat totalment restablert passades les 9h.



D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va lamentar aquest dimecres a la nit que cap servei meteorològic preveia les pluges torrencials d'Alcanar. El conseller d'Interior ha sortit així al pas de les crítiques d'alguns alcaldes de la zona perquè no se'ls ha avisat amb temps de l'alerta. Aquest dijous al matí ha insistit en aquesta idea el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha reconegut a Catalunya Ràdio que no tenien "cap indici" per emetre una prealerta que és el que s'acostuma a fer en aquests casos. Quan van constatar la intensitat de les pluges van activar l'alerta per evitar la mobilitat. "La tempesta no ens va donar marge de maniobra, en mitja hora van ser 80 litres, és el temps que tens de reacció", ha exposat.

Imatge d'un carrer d'Alcanar afectat pels aiguats de l'1 de setembre. — Eloi Tost / ACN

Els alcaldes demanen ajuts urgents a fons perduts

Els alcaldes d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, Joan Roig i Josep Caparrós, han demanat aquest dijous ajuts urgents a fons perdut per reparar els danys que han provocat els aiguats d'aquest dimecres als seus municipis. En declaracions a Rac 1, Roig ha estimat que si l'any 2018 van patir uns danys per valor de 8 milions, enguany la factura serà del doble o més. L'alcalde d'Alcanar ha fet una crida perquè les institucions supramunicipals "aquesta vegada estiguin a l'altura", i ha remarcat que necessiten els recursos amb urgència. En aquest punt, s'ha queixat que els ajuts del 2018 van arribar gairebé dos anys després.



Per la seva part, el batlle de Sant Carles de la Ràpita ha subratllat que el que calen són ajuts a fons perdut, no subvencions. "Això són situacions extraordinària i necessitem ajuts extraordinaris, perquè els pressupostos municipals no tenen marge per fer front a això", ha argumentat.