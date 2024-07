El Govern veu el nou Diplocat com un pas per superar els intents del 155 de "liquidar les relacions internacionals" de Catalunya

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern, Meritxell Serret, ha reivindicat el Consorci Catalunya Internacional, el nou Diplocat, com "un pas endavant" per superar "tots aquells intents instrumentalitzats a partir del 155 de liquidar la capacitat de les relacions internacionals de la societat catalana". La consellera ha visitat aquest dimecres la seu del consorci, que compta amb uns nous Estatuts, adequats a la nova normativa de règim jurídic del sector públic.

"Hem superat l'intent de dinamitar la projecció internacional de Catalunya", ha sostingut en una atenció als mitjans. "No només no ha estat liquidat, sinó que hem reforçat la seva tasca d'internacionalització", ha dit set anys després del 155. Al mateix temps, ha assegurat que els antics empleats del Diplocat afectats per l'aplicació de l'article de la Constitució tornen a treballar "amb totes les garanties".

Serret veu la posada en marxa d'aquest organisme com una mostra "d'empoderament" de les institucions catalanes. També de "reforç" pel que fa a la cooperació de totes les entitats implicades en el projecte, segons ha defensat la dirigent republicana. "Treballem plegats a favor d'aquesta presència, influència i capacitat de relació del conjunt del país a nivell internacional", ha afegit.

Segons la consellera, el Consorci Catalunya Internacional no només està "plenament adaptat" al marc legal dels nous canvis normatius, sinó que també reforçarà la vocació "política i institucional" del Govern. "Som conscients que la voluntat que hi havia darrere el 155 i la repressió era minvar la nostra confiança per reforçar la projecció internacional", ha reiterat.

Els antics treballadors del Diplocat

En aquest sentit, Serret ha refermat que els antics empleats del Diplocat es troben en una situació "plenament recuperada" laboralment: cal recordar que han estat jutjats pel Tribunal de Comptes per diverses despeses durant el Procés. La consellera ha remarcat que la llei d'amnistia compleix amb totes les garanties "constitucionals, europees i internacionals" malgrat els "intents d'algunes parts del sistema judicial de posar traves a l'aplicació".