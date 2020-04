El Govern vol establir un pla de desconfinament progressiu per als infants en deu dies

El Govern de la Generalitat treballa en un pla perquè els menors puguin començar a sortir al carrer en un període màxim de vuit o deu dies si segueix la tendència a la baixa de casos de la Covid-19, segons han avançat diverses emissores de ràdio i ha pogut confirmar Públic. Es tractaria d'un desconfinament progressiu amb sortides de casa limitades en el temps i per franges horàries, mantenint la distància mínima de seguretat de dos metres amb les persones del carrer i amb mascareta a partir dels tres anys. Els infants han restat confinats a casa des de fa més d'un més quan es van suspendre les classes escolars.

Els departaments que estan elaborant, segons fonts del Govern, són els de Salut, el d'Interior i el deTreball, Afers Socials i Famílies. Totes tres conselleries tenen avançat els treballs de desconfinament progressiu i l'estan ultimant de cara que els nens puguin sortir de casa en 8 o 10 dies, amb les mesures de protecció necessària. Caldrà esperar a veure quina és l'evolució de la pandèmia a Catalunya durant aquesta pròxima setmana. La mesura requereix que continuï l'evolució positiva dels casos i aquests deu dies es considera "el temps prudencial per esperar que no hi hagi rebrot del virus".

S’estudia que sigui una sortida limitada en el temps i per franges horàries i els infants a partir de 3 anys hauran de sortir amb mascaretes i mantenint la distància mínima de seguretat de 2 metres amb les persones al carrer. El pla està previst que es posi a aprovació en el marc de la reunió del Procicat, el comité de seguiment de la pandèmia a Catalunya, d'aquest dissabte. El Govern insisteix però que en aquests propers dies és important seguir el mateix confinament sever que fins ara.

Amb tot, la declaració de l'estat d'alarma concentra les competències sobre el desconfinament en el Govern espanyol i per tant el pla que acabi decidint el Prosicat per als infants requerirà el vist-i-plau de Madrid. L'Executiu espanyol sosté que és conscient de la problemàtica dels nens i nenes confinats a casa pel coronavirus i assegura que quan sigui possible serà una de les seves prioritats de cara al desconfinament. Els grups de l'oposició han demanat que puguin sortir aviat.

La petició que els nens i les nenes puguin sortir esgraonadament de casa amb la protecció pertinent ha anat agafant força en les xarxes socials acompanyada de la preocupació pels efectes del confinament sobre els infants. A la mesura s'hi han anat sumant alguns dirigents polítics. La proposta més directa ha estat la que ha fet en seu parlamentària aquest dijous el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. El dirigent republicà proposava una sortida per franges d'edat i limitació horària: de 0 a 6 anys entre les 10 i les 11 del matí, i de 6 a 12 anys entre les 12 i les 13 hores del migdia. Sempre "dins dels barris i dels pobles i en zones acotades i vigilades".

Propuesta concreta para la salida de niñas y niños en cuanto se pueda flexibilizar el confinamiento:



De 0 a 6 años: 10-11h

De 6 a 12 años: 12-13h



En barrios y zonas acotadas y vigiladas. pic.twitter.com/kgvfYVwrbL — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 16, 2020

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat que "s'alliberin" els nens i nenes. En un escrit al seu compte de Facebook, Colau assegura que parla com a alcaldessa i com a mare de dos nens de 9 i 3 anys que porten un mes sense sortir de casa. La petició de la dirigent dels Comuns contrasta amb el fet que les competències pel desconfinament són del Govern espanyol en què està integrat el seu soci estatal de Podem.

Colau s'ha mostrat convençuda que poden sortir a donar una volta prop de casa i ha instat a "buscar la manera de fer-ho bé" i d'acord amb els consells dels experts sanitaris. L'alcaldessa admet que els infants poden contagiar el virus sense tenir cap símptoma però afegeix que això també passa amb molts adults.

"I és que si poden sortir a passejar adults amb un gos, i ara algunes activitats econòmiques no essencials es reactiven, per què els nostres nens i nenes han de seguir esperant?", s'ha preguntat. Colau ha afegit que en les darreres setmanes els ciutadans han demostrat que "són responsables i no idiotes" i que s'han seguit totes les recomanacions i instruccions. "Per aquesta raó estem segurs que poden sortir a donar una volta prop de casa, mantenint les mateixes distancies que mantenim els adults quan anem a comprar", ha considerat.

Colau ha lamentat una societat "excessivament adultocèntrica" que condemna a "patiments evitables" i defensa que els infants "no són un accident ni una molèstia per gestionar" sinó persones amb drets a la infància reconeguts als tractats internacionals.

Petició del Síndic

A finals de març, el Síndic de Greuges va demanar que es permetés deixar sortir els nens i adolescents a l'exterior si el confinament s'allargava. Rafael Ribó va dir que els menors podrien fer alguna activitat a l'aire lliure o d'exercici físic, sempre que es mantinguessin les distàncies de seguretat.



Poques hores després, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, descartava l'opció que hi pogués haver un permís especial que els permeti sortir al carrer en moments puntuals del dia, argumentant mesures recomanades pels experts.