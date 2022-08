Gràcia recupera la festa major tres anys després

El barri de Gràcia recupera a partir d'aquesta tarda la festa major després de tres anys en què la pandèmia l'ha posat en pausa. Després de dies enllestint els guarnits a contrarellotge, la decoració dels carrers té enguany un sentit especial després de dos estius sense concurs i amb restriccions de tota mena. La pandèmia sembla enterrada i les ganes de tornar a l'essència de la festa es palpa en el frenesí dels veïns.

Els veïns han enllestit els guarnits a contrarellotge

Després del parèntesi obligat ha costat arrencar, admeten a l'ACN des d'alguns carrers, però les crides d'última hora han funcionat. Aquesta tarda hi haurà el tret de sortida de les festes, que s'allargaran fins el 21 d'agost, amb el pregó de l’expresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell. La lectura del pregó es farà des de la balconada de la seu del Districte de Gràcia.

Carbonell, estretament lligada a la Festa Major de Gràcia primer com a representant del carrer de Joan Blanques de baix de tot, i posteriorment com a presidenta de la Fundació, ha estat la primera dona presidenta de l’entitat i va exercir aquest càrrec durant vuit anys, des d’abril de 2014.



Ningú dubta que la d'enguany serà una festa major massiva, com les d'abans, i es reiteren les crides al civisme i a gaudir de la festa de dia. La normalitat es recupera també amb el format de la festa, que comptarà amb una programació que inclou més de 900 activitats i 23 carrers guarnits. A més, les places del barri reprenen el seu paper festiu amb els nous espais a Bailèn i les places del Sol, Diamant, Dones del 36 i Joanic.

Actuacions de Damaris Gelabert, Lildami i Maria Jaume

La Plaça del Sol oferirà una programació per part de l’Associació Cultural Tram, que gestiona el Centre Artesà Tradicionàrius; la Plaça de les Dones del 36, una programació en clau de gènere amb les aportacions del Consell de Dones i de les Minerva i enguany la programació s’allarga, passant de tres a cinc dies. Al Carrer Bailèn hi actuaran Damaris Gelabert, Lildami i Maria Jaume.

La previsió és la d'una festa massiva com la d'abans de la pandèmia

Sense restriccions d'aforament ni de mobilitat, amb la possibilitat de tornar a programar les activitats que es vulgui i, sobretot, la recuperació dels guarnits tant en alçada com a nivell de carrer, es preveuen un ambient i unes decoracions com les d'abans. Això sí, a alguns els ha costat més del normal engegar motors, en part perquè no fa tants mesos que es va confirmar que es podria celebrar la festa amb normalitat, i en part perquè després de dos anys de treva costa més mobilitzar la gent que col·labora.



El 15 d’agost com es tradicional se celebrarà des de la plaça de la Vila la cercavila de Matí de Festa Major amb la participació de la Colla dels Geganters de Gràcia, Trabucaires de Gràcia, Colla de Bastoners de Gràcia, Castellers de la Vila de Gràcia, Colla Vella de Diables de Gràcia, Drac de Gràcia, Atzeries, La Diabòlica de Gràcia, La Malèfica del Coll i l’Àliga de Gràcia. Pel que fa a les Diades castelleres, tindran lloc el 19 i 20 d’agost. També hi haurà programació festiva a equipaments de Gràcia com la Biblioteca Vila de Gràcia, l’Ateneu de Fabricació i el Punt Verd Tabuenca.

Per altra banda, la Festa de Gràcia vol tornar a ser "una festa segura i feminista, una festa lliure d’agressions sexistes" i comptarà amb un punt lila a la plaça Revolució, que oferirà assessorament, informació i suport per fer front a possibles situacions d’abús o agressió masclistes i LGTBI-fòbiques.