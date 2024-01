La Gran Festa de la Calçotada de Valls es promociona entre el públic nacional en el moment àlgid de la temporada

La capital de l'Alt Camp torna a mirar enlaire aquest diumenge, en aquesta ocasió no pas per admirar castells ni el campanar de Valls, sinó per menjar calçots. S'hi celebra la 42a Gran Festa de la Calçotada, amb la previsió d'aplegar entre 30.000 i 40.000 persones, majoritàriament públic nacional.

Enguany el grup local Figa Flawas són els ambaixadors de l'Autèntica Calçotada i reforcen el vallenquisme del certamen. De fet, aquesta temàtica ha centrat el seu primer disc, publicat divendres. D'altra banda, els pagesos auguren que l'actual anticicló no s'allargui per evitar que afecti la qualitat dels calçots, si bé són optimistes pel que fa a la producció. Així, preveuen que iguali la de l'any passat, quan se'n van descalçar 18,5 milions.

Per la seva banda, els restauradors de l'Alt Camp esperen millorar l'anterior temporada de calçotades tot i l'encariment de costos. Des de fa setmanes, els menjadors dels restaurants s'omplen de comensals per tastar els primers calçots de l'any. En demanar el compte, aquest reflecteix un lleuger repunt en el preu dels menús, que segons la presidenta en funcions de l'associació de restauradors de Valls i l'Alt Camp Judit Solé, se situarà entre l'1 i el 2%.